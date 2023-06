Mosqueiro recebe ações de sustentabilidade e cidadania em julho

Durante o mês de julho, as praias de Mosqueiro receberão ações de educação ambiental e cidadania. O projeto começa no segundo sábado de julho (8), na Praia do Farol, e continua nos sábados seguintes no Marahú, Chapéu Virado e Murubira, com conscientização sobre descarte indevido de lixo nas praias e distribuição de ecobags. Já no dia 20 de julho, serão oferecidos serviços de emissão de documentos e orientação jurídica no Cursinho Popular Mosqueiro, na Praça Matriz da Vila.

A iniciativa é do programa “Defensoria Sustentável”, da Defensoria Pública do Pará. Entre os serviços de cidadania oferecidos, estão emissão de RG e CPF, emissão de Carteira de Trabalho Digital, segunda via de certidão de nascimento e óbito, reconhecimento voluntário de paternidade, e orientações jurídicas nas áreas de homologações de acordo de divórcio consensual, acordo de alimentos e guarda, acordo de regulamentação de visitas e acordo de divórcio consensual.

Para o defensor público-geral do estado, João Paulo Lédo, é no mês de julho, quando as praias se tornam os destinos turísticos mais movimentados, que a conscientização sobre a importância da limpeza costeira se torna ainda mais crucial. “A Defensoria Pública do Pará desempenha um papel fundamental na educação em direitos dos cidadãos paraenses e veranistas, e também promove a capacitação de voluntários, visando a conscientização ambiental e buscando a preservação das praias como um bem coletivo", ressaltou o defensor.

Serviço

Educação ambiental

08/07 – Praia do Farol;

15/07 – Praia do Marahú

22/07 – Praia do Chapéu Virado

29/07 – Praia do Murubira

Ação de emissão de documentos e orientação jurídica

20/07, das 8h às 14h - Cursinho Popular Mosqueiro - Praça Matriz da Vila (Travessa Pratiquara nº 01)