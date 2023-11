Beleza de Gabriely Miranda, namorada do jogador Endrick, chama a atenção de internautas

Desde que foi apontada como namorada do jogador Endrick, de 17 anos, Gabriely Miranda vem atraindo olhares nas redes sociais. Isso não é novidade para ela. A jovem de 20 anos, modelo, costuma compartilhar seus trabalhos em sua conta oficial no Instagram, onde recebe uma enxurrada de elogios por sua beleza.

Com poses expressivas em ensaios fotográficos, a modelo já foi rosto de diversas marcas de roupas, óculos, joias de renome e artigos esportivos. Além disso, ela tem parcerias com marcas conhecidas no mercado de cosméticos e produtos capilares, que se tornaram sua marca registrada.

Gabriely experimentou ser ruiva por um tempo, mas o que realmente conquista seu coração são as madeixas loiras. "Do nada, loira e curta... de volta às minhas raízes. Estava com saudades", compartilhou a jovem, revelando o resultado da coloração para seus mais de 40 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram.

Os fios mais claros e ondulados, característicos da maioria de seus cliques, combinam com sua paixão por praia e sol. Não é difícil encontrar fotos da jovem à beira da piscina ou se bronzeando na praia.

A modelo demonstra regularmente seu amor pelo Palmeiras, frequentando jogos do clube. Aliás, foi o amor pelo futebol que uniu Gabriely e Endrick. Ela já era frequentadora assídua dos jogos do Verdão antes mesmo de se envolver com o atleta. Recentemente, foram flagrados em um restaurante em São Paulo, onde ambos residem.

De acordo com fontes, o relacionamento entre eles estava caminhando para algo mais sério. Uma amiga de Gabriely chegou a marcá-la em uma postagem com o escudo do Palmeiras, que mostrava um casamento animado, sugerindo que o da modelo deveria ser igual.

No último jogo do Brasil no Maracanã, Gabriely fez questão de apoiar o jogador. Ela chegou ao estádio com amigos e a família de Endrick, incluindo sua mãe, Cintia, e o irmão mais novo, Noah Gael, reforçando que a relação está mais séria do que se imaginava. Durante o dia, a loira curtiu a Praia da Barra, na Zona Oeste da cidade, na companhia das mesmas pessoas, postando até uma foto do cunhado.

Assim como o talentoso jogador, Gabriely evita os holofotes. Tanto é que possui dois perfis no Instagram: um para exibir suas fotos profissionais, publis e o dia a dia dos ensaios, e outro pessoal, privado, apenas para amigos e família.

Apesar de ainda não terem oficializado o relacionamento publicamente, nas redes sociais, a modelo segue a mãe dele, Cintia, e o irmão mais novo do atleta, Noah Gael. Além disso, acompanha as redes do pai e da irmã do jogador. Após o jogo do Brasil contra a Argentina, a família aproveitou o momento juntos e a passagem pelo Rio para conhecer o Cristo Redentor.