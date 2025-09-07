Belém terá Parada LGBTI+ no dia 28 com o pleito de ser patrimônio cultural do Pará

Como uma manifestação em defesa da cidadania, a 23ª Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará será realizada no dia 28 deste mês de setembro, com a concentração dos participantes ocorrendo a partir das 12h na avenida Doca de Souza Franco, no centro de Belém. A organização do evento é do Grupo Homossexual do Pará que atua há 23 anos na defesa da dignidade desses cidadãos no Estado. O cartaz do evento já pode ser conferido em: https://www.instagram.com/p/DOTiYprDSNW/?igsh=MWl5aWN0cm9jdnQ4eg%3D%3D .

"Mais um ano em que as ruas da linda cidade de Belém serão cobertas e alegria, cores, orgulho e luta, luta de resistência da população que sofre violência em decorrência de sua orientação sexual e identidade de gênero. Este ano o tema principal é 'Patrimônio histórico e imaterial da população LGBTI+ na Amazônia', tema que debate a importância do reconhecimento do evento que há mais de duas décadas promove e protege a cultura da população LGBTI+, das artistas, da música, das bandeiras e cores, transmitindo para as próximas gerações a importância da manifestação cultural e construindo uma cultura de respeito as diferenças", é enfatizado na postagem da organização do evento nas redes sociais.

Esse pleito da população é reforçado por Eduardo Benigno, integrante do Grupo Homossexual do Pará. "Ao longo de mais de duas décadas, conseguimos construir em partes um cenário de respeito a diversidade, isso tudo só pode ser possível por que saímos as ruas e mostramos que somos muitos. Agora é chegada a hora de sermos reconhecidos como patrimônio cultural em nossa cidade e em nosso Estado. Sabemos que quem reconhece são os parlamentos, e lá os que nos oprimem não podem escutar as letrinhas magicas (LGBTI+), mas todos sabemos que somos a cultura da nossa população e o maior patrimônio que temos é a nossa resistência", destaca.

Cartaz

Como repassa a coordenação da Parada 2025, a confecção do cartaz foi inspirada nas diversas manifestações culturais que constróem a identidade da comunidade LGBTI+ do Pará e do Brasil. "As cores e as formas ressaltam a diversidade, a alegria e o amor presente em cada um de nós, por meio das fotos e das cores busquei demonstrar um pouco da história, cultura e da luta que faz parte do patrimônio histórico LGBTI+”, explica João Paulo Barros, designer, criador do Cartaz oficial.

Antes do grande evento, no dia 23, está agendada a entrega do Prêmio Cidadania LGBTI+ para ativistas que historicamente construíram a cidadania para a população LGBTI+ no Estado do Pará. Na véspera da Parada, no dia 27, será realizada a primeira edição da Feira da Diversidade na Praça Waldemar Henrique, como empreendedores LGBTI+, ação com emissão de documentos e serviços jurídicos e ação de saúde com testes rápidos de AIDS, sífilis e hepatites virais, vacinação e distribuição de materiais de prevenção. Nas próximas semanas, será detalhada toda a programação da 23ª Parada do Orgulho LGBTI+.