Belém recebe o concerto Pagode 90, da Nova Orquestra

Após o sucesso da primeira edição, a turnê da Nova Orquestra Pagode 90, concerto que une de forma inusitada instrumentos como violinos e cavaquinhos, está de volta e chega agora a novas regiões do país. Belém receberá o espetáculo no dia 18/08, no Teatro Estação Gasômetro, com duas apresentações.

O projeto tem entrada gratuita em todas as praças, passa pelo Rio de Janeiro, no dia 11, Salvador, dia 13, e São Luís, dia 15. Com regência do maestro Eder Paolozzi, a formação contará com 14 músicos da Nova Orquestra e 22 jovens do Programa Vale Música, sendo cinco de Corumbá (MS), seis de Belém (PA) e onze de Serra (ES).

VEJA MAIS

Primeira orquestra 100% pop do Brasil, a Nova Orquestra já realizou turnês em homenagem a bandas e artistas como Rita Lee, Cazuza, Charlie Brown, Backstreet Boys, entre outros. O conjunto também vem se apresentando em eventos grandiosos como Réveillon de Copacabana, Rock in Rio, The Town, Rock The Mountain, Doce Maravilha e Game XP.