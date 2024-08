Pai e filho, os paraenses Manoel e Felipe Cordeiro trazem a Amazônia aos palcos do Sonora Brasil

O manto da musicalidade brasileira se tornará mais vibrante com a 26ª edição do Sonora Brasil, projeto de circulação musical promovido pelo Sesc. No biênio 2024-2025, os artistas paraenses Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro serão uma das 10 duplas convidadas a desenvolver espetáculos inéditos.

Manoel, nascido em Marajó e criado em Macapá, é músico e produtor. Começou sua carreira em Belém do Pará, trazendo rica mistura de guitarrada, lambada e carimbó, com influências da música eletrônica e pop.

Ao lado dele está seu filho, Felipe, reconhecido duas vezes com o Prêmio da Música Brasileira, em uma delas por parceria com Chico César. O jovem tem ainda obras gravadas por Arnaldo Antunes, Fafá de Belém, Gaby Amarantos e Tulipa Ruiz. Juntos, eles oferecem experiência musical que une tradição amazônica e contemporaneidade, em homenagem à cultura brasileira.

O lançamento oficial do Sonora Brasil será em Garanhuns, Pernambuco, no dia 17 de agosto, marcando o início da turnê que percorrerá os circuitos Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O tema deste biênio é “Encontros, tempos e territórios” e reunirá artistas de diferentes gerações, territórios e influências sonoras para valorizar a produção musical nacional. No total, serão mais de 200 shows em 34 Festivais no percurso de 59 cidades.