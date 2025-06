Belém recebe exposição gratuita de veículos raros com décadas de existência

Belém será palco da 10ª edição do Festival Relíquias do Bosque, que acontece no dia 28 de junho, a partir das 15h, no estacionamento de um shopping localizado no bairro de Val-de-Cans. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 300 veículos raros e personalizados que ajudam a contar a história da indústria automobilística.

Além da exposição de carros e motos antigas, a programação inclui shows, atrações culturais, Feira de Vinil, Feira de Antiguidades, Exposição de Miniaturas e uma praça de alimentação.

Para Vinícius Tobias, presidente da Associação de Carros Antigos do Pará (ASAAP), o festival promove uma conexão entre gerações. “Recebemos colecionadores de todo o Pará e outros estados. É notável ver famílias com crianças que desconhecem o legado desses carros. O encanto dos adultos e a troca de experiências geram memórias afetivas únicas.”

Raphaella Rocha, gerente de marketing do Bosque Grão-Pará, destaca a força do evento no calendário local. “O Relíquias é uma tradição aguardada. A cada edição, vemos famílias reunidas compartilhando essa experiência e as histórias dos carros em uma atmosfera muito positiva”, finaliza.

Imersão antecipada

Como prévia do Festival, alguns modelos selecionados de carros antigos já estão em exposição no lounge do shopping, com visitação gratuita, diariamente das 10h às 22h.

Serviço

Festival Relíquias do Bosque

Quando? 28 de junho, a partir das 15h

Onde? Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, Av. Centenário, nº 1052

Exposição prévia - sempre das 10h às 22h