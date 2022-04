Belém recebe evento de moda com foco na Amazônia e na diversidade

Com o intuito de exaltar as formas, cores e a estética da Amazônia, o desfile “Nossa Tendência é Você” vai ser realizado neste sábado (23) e domingo (24), em duas sessões diárias, às 19h e 20h,em um shopping na avenida Augusto Montenegro, em Belém. O evento será gratuito e contará com a participação de marcas locais e nacionais que vão mostrar novidades do mercado fashion para os públicos masculino, feminino e infantil. Com informações da assessoria.

VEJA MAIS

De acordo com Samantha Urban, curadora do desfile e stylist que, há quase 20 anos, cria e executa projetos de moda, a regionalidade terá destaque especial no evento, desde os looks até as atrações musicais que estarão presentes. Ela explica que tudo foi pensado de forma a refletir a força da cultura local.

“O Pará é um lugar rico, forte e colorido. Isso reflete na identidade cultural do seu povo. A ideia é trazer essa força visual e mostrar as possibilidades de brincar e criar com a moda que o shopping oferece”, pontua a curadora.

Como a moda é democrática tanto em relação às marcas quanto aos modelos, cada desfile terá individualidade própria, representada por um cast que levará representatividade à passarela.

“O evento será plural e inclusivo. Cada marca traz a sua identidade e individualidade com suas inspirações contadas em coleções: com shapes, paletas de cores, estampas e propostas diferentes. Fico feliz ao instigar pessoas a arriscarem mais para se expressarem através da arte de se vestir”, comenta Samantha.

Uma exposição de moda interativa também ficará disponível até o dia 21 de abril e voltará no dia 26 de abril. O espaço conta com vídeos e looks que expressam a moda nos mais variados estilos.

Serviço

Evento de moda - “Nossa Tendência é Você”

Onde: Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde

Quando: sábado, 23, e domingo, 24

Hora: 19h e 20h

Entrada gratuita