Belém recebe espetáculo gratuito do Pé de Cerrado após apresentação no Marajó

O público paraense terá duas oportunidades para assistir ao espetáculo do Grupo Cultural Pé de Cerrado durante a passagem da turnê nacional "Pé de Cerrado 25 Anos" pelo Estado. Depois da apresentação marcada para quinta-feira (16), em Salvaterra, na programação do 3º Arrastão Cultural de Salvaterra, o grupo brasiliense sobe ao palco novamente no domingo (19), às 20h, no Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, em Belém, com entrada gratuita.

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A turnê celebra os 25 anos de trajetória do coletivo e apresenta o espetáculo "Os Brincantes", que reúne música, teatro, poesia, circo e humor em uma proposta voltada para públicos de todas as idades.

“O Pará ocupa hoje um lugar muito especial na história do Pé de Cerrado. Desde a nossa primeira viagem ao Marajó, em 2019, criamos uma relação muito forte com a cultura popular paraense, que mudou a nossa caminhada artística e também a forma como entendemos os intercâmbios culturais. Essas experiências não ficaram só nas viagens. Fizemos questão de trazer o Pará para Brasília. Desde então, todas as edições da Mostra Cultura Candanga contaram com grupos de carimbó paraenses, além de diversos outros artistas do estado", explica Pablo Ravi, músico e idealizador do grupo.

Entre os convidados da noite em Belém estará o cantor e compositor paraense André Nascimento, autor de "Barreira do Mar", canção regravada pelo Pé de Cerrado em 2019, durante uma temporada de pesquisas na ilha do Marajó. O artista conta que recebeu o convite após conhecer a canção durante uma viagem ao Pará e procurar o compositor para propor a gravação do single e do videoclipe. "Foi um presente. Eles fizeram uma releitura com muita identidade e conseguiram traduzir a força que a música carrega sobre o Marajó e suas encantarias", diz.

André Nascimento (Davi Mello)

Segundo Pablo Ravi, a troca de culturas e vivências faz parte do DNA do Pé do Cerrado. “A gente acredita no intercâmbio, em conhecer artistas, aprender com eles, convidá-los para Brasília, construir novas parcerias e fazer com que essas trocas continuem acontecendo muito depois que o espetáculo termina. É assim que a cultura popular cresce: quando o encontro vira amizade, quando a pesquisa vira criação e quando os territórios passam a dialogar de verdade. Por isso, o público de Belém pode esperar um show carregado dessas vivências. O repertório traz músicas inspiradas nessa aproximação com o Pará, como ‘Barreira do Mar’ e ‘Cabocla Jurema', além de toda a identidade do Pé de Cerrado, que hoje também carrega um pouco da força, da musicalidade e da poesia que encontramos por aqui”, afirma.

A apresentação ainda contará com a participação da DJ Gabi Matos e dos palhaços Irmãos Saúde, do Distrito Federal.

No palco, o Pé de Cerrado propõe uma "viagem musical" conduzida por tambores, pífanos e sanfona, reunindo ritmos como carimbó, maracatu, bumba meu boi, ciranda, coco, frevo e baião. O espetáculo é resultado de pesquisas realizadas junto a comunidades indígenas, afro-brasileiras e mestres das culturas tradicionais de diferentes regiões do país.

A circulação tem patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Sobre o Pé de Cerrado

Há 25 anos, o Grupo Cultural Pé de Cerrado desenvolve pesquisas e ações voltadas à valorização das culturas populares brasileiras. O coletivo já realizou apresentações em diversas cidades do Brasil e também na Europa, lançou três CDs, dois DVDs e mais de seis espetáculos, além de manter contato artístico com mestres como Dominguinhos e Quinteto Violado. O grupo também integra o currículo da educação básica do Distrito Federal e acumula premiações culturais, enquanto prepara o lançamento de um novo álbum.