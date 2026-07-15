Belém recebe espetáculo gratuito do Pé de Cerrado após apresentação no Marajó
Grupo brasiliense apresenta "Os Brincantes" no Espaço Cultural Apoena, com participação do cantor André Nascimento, da DJ Gabi Matos e dos palhaços Irmãos Saúde
O público paraense terá duas oportunidades para assistir ao espetáculo do Grupo Cultural Pé de Cerrado durante a passagem da turnê nacional "Pé de Cerrado 25 Anos" pelo Estado. Depois da apresentação marcada para quinta-feira (16), em Salvaterra, na programação do 3º Arrastão Cultural de Salvaterra, o grupo brasiliense sobe ao palco novamente no domingo (19), às 20h, no Espaço Cultural Apoena, no bairro do Marco, em Belém, com entrada gratuita.
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A turnê celebra os 25 anos de trajetória do coletivo e apresenta o espetáculo "Os Brincantes", que reúne música, teatro, poesia, circo e humor em uma proposta voltada para públicos de todas as idades.
“O Pará ocupa hoje um lugar muito especial na história do Pé de Cerrado. Desde a nossa primeira viagem ao Marajó, em 2019, criamos uma relação muito forte com a cultura popular paraense, que mudou a nossa caminhada artística e também a forma como entendemos os intercâmbios culturais. Essas experiências não ficaram só nas viagens. Fizemos questão de trazer o Pará para Brasília. Desde então, todas as edições da Mostra Cultura Candanga contaram com grupos de carimbó paraenses, além de diversos outros artistas do estado", explica Pablo Ravi, músico e idealizador do grupo.
Entre os convidados da noite em Belém estará o cantor e compositor paraense André Nascimento, autor de "Barreira do Mar", canção regravada pelo Pé de Cerrado em 2019, durante uma temporada de pesquisas na ilha do Marajó. O artista conta que recebeu o convite após conhecer a canção durante uma viagem ao Pará e procurar o compositor para propor a gravação do single e do videoclipe. "Foi um presente. Eles fizeram uma releitura com muita identidade e conseguiram traduzir a força que a música carrega sobre o Marajó e suas encantarias", diz.
Segundo Pablo Ravi, a troca de culturas e vivências faz parte do DNA do Pé do Cerrado. “A gente acredita no intercâmbio, em conhecer artistas, aprender com eles, convidá-los para Brasília, construir novas parcerias e fazer com que essas trocas continuem acontecendo muito depois que o espetáculo termina. É assim que a cultura popular cresce: quando o encontro vira amizade, quando a pesquisa vira criação e quando os territórios passam a dialogar de verdade. Por isso, o público de Belém pode esperar um show carregado dessas vivências. O repertório traz músicas inspiradas nessa aproximação com o Pará, como ‘Barreira do Mar’ e ‘Cabocla Jurema', além de toda a identidade do Pé de Cerrado, que hoje também carrega um pouco da força, da musicalidade e da poesia que encontramos por aqui”, afirma.
A apresentação ainda contará com a participação da DJ Gabi Matos e dos palhaços Irmãos Saúde, do Distrito Federal.
No palco, o Pé de Cerrado propõe uma "viagem musical" conduzida por tambores, pífanos e sanfona, reunindo ritmos como carimbó, maracatu, bumba meu boi, ciranda, coco, frevo e baião. O espetáculo é resultado de pesquisas realizadas junto a comunidades indígenas, afro-brasileiras e mestres das culturas tradicionais de diferentes regiões do país.
A circulação tem patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Sobre o Pé de Cerrado
Há 25 anos, o Grupo Cultural Pé de Cerrado desenvolve pesquisas e ações voltadas à valorização das culturas populares brasileiras. O coletivo já realizou apresentações em diversas cidades do Brasil e também na Europa, lançou três CDs, dois DVDs e mais de seis espetáculos, além de manter contato artístico com mestres como Dominguinhos e Quinteto Violado. O grupo também integra o currículo da educação básica do Distrito Federal e acumula premiações culturais, enquanto prepara o lançamento de um novo álbum.
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