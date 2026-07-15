Exposição gratuita de dragões gigantes chega a Belém nas férias

Uma exposição gratuita com réplicas gigantes de dragões pode ser visitada até o dia 2 de agosto no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém. A Exposição Internacional Dragões reúne criaturas robotizadas em cenários temáticos e é uma das opções de lazer para crianças e adultos durante as férias de julho.
Instalada no lounge da loja Zara, a mostra apresenta dragões animatrônicos de grande porte, alguns com até cinco metros de altura e oito metros de comprimento. As estruturas reproduzem movimentos, emitem sons e, em alguns casos, soltam fumaça pela boca, criando uma experiência imersiva para os visitantes.
A exposição já passou por diferentes centros comerciais do país e agora integra a programação de férias do Shopping Bosque Grão-Pará, com entrada gratuita.
Exposição reúne dragões robotizados com efeitos especiais
Além das réplicas em tamanho gigante, a mostra convida o público a percorrer cenários temáticos inspirados no universo dos dragões e das criaturas mitológicas. O espaço também foi preparado para que os visitantes possam registrar fotos durante o passeio.
Segundo a gerente de Marketing do Shopping Bosque Grão-Pará, Raphaella Rocha, a proposta é ampliar as opções de lazer oferecidas ao público durante o período de férias.
"Estamos muito felizes em receber a Exposição Internacional Dragões no Bosque Grão-Pará. É uma atração que une tecnologia, entretenimento e fantasia, proporcionando uma experiência encantadora para toda a família. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais opções de lazer e convivência para os nossos clientes", afirma.
Veja como visitar a exposição
- Local: Lounge da loja Zara, Shopping Bosque Grão-Pará (avenida Centenário, nº 1052)
- Período: Até 2 de agosto
- Horário: Durante o funcionamento do shopping
- Entrada: Gratuita.