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Ex de Bruna Marquezine, ator se afasta da TV e vira missionário

Ricky Tavares, hoje com 34 anos, atuou em 'Malhação' e novelas como 'Além da ilusão'

O Liberal

15 de julho de 2026 às 13:24

O ator Ricky Tavares virou missionário

O ator Ricky Tavares virou missionário ( Foto: Instagram @rickytavares )

O ator Ricky Tavares, conhecido por papéis em novelas como "Malhação" e "Além da Ilusão", além de ter sido namorado de Bruna Marquezine, agora dedica-se à evangelização e lidera um grupo de jovens evangélicos em Santa Catarina. Aos 34 anos e afastado da televisão, ele atua como missionário da Next Level, um grupo da Get Church Florianópolis.

Dedicado à evangelização e ao testemunho

Como missionário, Ricky Tavares comanda cultos, compartilha seu testemunho de fé em entrevistas e utiliza suas redes sociais para propagar sua crença.

Em seu perfil no Instagram, o ator publicou uma mensagem sobre seu propósito: "Não é sobre um culto. Não é sobre uma programação. É sobre uma geração que decidiu responder ao chamado de Deus. E quando uma geração diz 'sim', o sobrenatural deixa de ser exceção e passa a ser testemunho".

A conversão e o batismo em Israel

A conversão religiosa de Ricky Tavares aconteceu em 2013, durante as gravações da novela "José do Egito".

No início de 2026, ele foi batizado nas águas do rio Jordão, em Israel, marcando um novo capítulo em sua jornada de fé.

Relacionamentos e carreira artística

Ao longo de sua vida pessoal e carreira, Ricky Tavares namorou a ex-atriz mirim Marcela Barrozo.

Ele também viveu um breve romance com a atriz Bruna Marquezine, com quem contracenou na série "Maldivas" em 2021.

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