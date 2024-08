Belém recebe espetáculo de circo-teatro 'Cirquin' em duas sessões gratuitas; saiba como ir

O espetáculo "Cirquin", do grupo gaúcho Tholl, chegará a Belém em duas apresentações gratuitas no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no Centur, no bairro da Batista Campos. Com incentivo do Ministério da Cultura, por meio do projeto Girando Arte, a peça será exibida quinta-feira (29/8), às 20h, e no sexta-feira (30/8), às 15h. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

"Cirquin" é uma narrativa de amor contada por meio de acrobacias aéreas, teatro e dança, prometendo encantar o público de todas as idades. O espetáculo, que já percorreu diversos estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Alagoas e Pernambuco, é conhecido por sua estética visual mambembe e a combinação de diferentes linguagens artísticas com elementos do circo, característica do "novo circo".

Dirigido por João Bachilli, a peça narra a história de uma bailarina de circo cortejada por quatro pretendentes, utilizando movimentos acrobáticos, danças e técnicas circenses para envolver o público em sua trama. A apresentação é marcada pelos figurinos rústicos e pelo universo alegórico característico do Tholl.

Ao Grupo Liberal, Bachilli revelou que o público da capital paraense pode esperar um espetáculo vibrante e repleto de cor. “Terão artistas que dominam a arte do circo, teatro e da dança todos contando uma linda história de amor no seu mais amplo sentido, com técnica e paixão, exaltando a palavra ‘amor’ tão necessária nos dias de hoje”, acrescentou.

O diretor enfatizou que o "novo circo", conceito central do espetáculo, integra diversas artes cênicas de maneira orgânica. "Estas linguagens se complementam, e o circo recebe todas de forma natural", afirmou, explicando que a narrativa ganha a magia da arte circense, com seus desafios e números, que fluem naturalmente para contar a história de maneira fantástica e lúdica.

A estética visual de espetáculo é descrita por Bachilli como uma fusão de elementos de diferentes épocas, criando uma experiência que mistura o tradicional e o fantástico. "’Cirquin’ é um circo pequeno, mimoso, com figuras fantásticas retiradas de tantas histórias e personagens passados, como o homem lagarto, e ao mesmo tempo uma tradicional e tão conhecida bailarina", comentou.

Bachilli também ressaltou o fortalecimento do circo através deste processo criativo, que busca tornar o espetáculo mais complexo e virtuoso. "Este processo provocou o fortalecimento do circo em uma visão mais moderna, mas não esqueçamos nunca daquele circo maravilhoso e tradicional das grandes tendas cheias de magia e mistérios", destacou, reafirmando o respeito e a inspiração que o circo tradicional continua a exercer sobre esta arte milenar.

João Schmidt, ator e produtor do Tholl, compartilhou suas expectativas em relação à apresentação em Belém, destacando a importância de levar cultura para diferentes regiões do Brasil. “A gente está indo do Rio Grande do Sul para Belém apresentar um espetáculo de circo-teatro. Então, a expectativa, primeiro, que tem que ser super favorável”, afirmou, evidenciando seu entusiasmo por se apresentar na capital paraense.

Schmidt também ressaltou a relevância do patrocínio para a realização do evento, enfatizando que, sem ele, seria praticamente impossível levar a produção para a capital paraense. "Um país que se preocupa com a cultura é um país muito feliz nas escolhas”, declarou.

Sobre o espetáculo, Schmidt enfatizou o diferencial do Tholl, que mesmo sendo um grupo circense, tem suas raízes no teatro, o que confere às suas apresentações uma narrativa bem estruturada. "A história por si só, né, ser uma história de amor contada através de inúmeros elementos circenses, teatro e dança, já é um grande elemento para fazer com que o público fique cativado por ela. O diretor João Bacchilli conta através de 'Cirquin', num espetáculo de circo-teatro, uma história de amor", afirmou o produtor.

O projeto Girando Arte é realizado pela DWR Produções Culturais e pela Lei de Incentivo à Cultura; com apoio da Parlare e da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), do Governo do Pará; com patrocínio do Atacadão. O financiamento é realizado pelo Ministério da Cultura, do governo federal “Brasil União e Reconstrução”.

SERVIÇO

Grupo Tholl apresenta espetáculo’‘Cirquin’

Dias e horários: quinta-feira, 29, às 20h, e sexta-feira, 30, às 15h;

Local: Teatro Margarida Schivasappa, localizado na Av. Gentil Bittencourt, 650, no bairro da Batista Campos;

Ingressos: gratuitos, disponíveis somente na plataforma Sympla.