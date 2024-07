Estreia do Space Circus em Barcarena promete encantar público nesta sexta-feira

Barcarena está prestes a se transformar em um verdadeiro espetáculo de cores, luzes e magia com a aguardada estreia do Space Circus nesta sexta-feira (12). O evento, que promete encantar o público de todas as idades, será realizado na avenida Cronje da Silveira, na orla da cidade, a partir das 20h.

Os ingressos para a estreia já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente nas bilheterias do local (Foto: divulgação)

Com uma proposta inovadora, o Space Circus mistura elementos tradicionais do circo com novidades, criando uma experiência única para o público. O show, que inclui acrobacias aéreas, números de malabarismo e apresentações de palhaços, também conta com efeitos especiais, projeções holográficas e performances interativas.

A artista circense kayllee Janine, 30 anos, contou que o Space Circus é um circo paraense, que já fez apresentações em diversas cidade do estado e fora dele, e que pela primeira vez chega a Barcarena com uma diversidade de atrações.

“Somos um é circo daqui do Pará, orgulhosamente paraense, que apresenta um show, um espetáculo cultural circense, em diversos estados brasileiros, tanto levando o nome do Pará como a cultura também do nosso estado. Temos mágicos, palhaços, malabaristas, show infantil e muitas outras apresentações”, disse kayllee.

O show, que inclui acrobacias aéreas, números de malabarismo e apresentações de palhaços, também conta com efeitos especiais, projeções holográficas e performances interativas (Foto: divulgação)

Os ingressos para a estreia já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente nas bilheterias do local. Os preços custam R$ 20 para adultos e R$ 15 para as crianças. Quem retirar o bônus na bilheteria do circo tem direito a meia-entrada. As sessões ocorrem de segunda a sexta, às 20h, aos sábados, às 18h e 20h, e aos domingos e feriados, às 18h e 20h.



Serviço:

Evento: estreia do Space Circus

Data: sexta-feira, 12 de julho

Hora: 20h

Local: avenida Cronje da Silveira, na orla de Barcarena

Ingressos: R$ 20 (adultos) a R$ 15 (criança) Obs.: bônus na bilheteria do circo dá direito à meia-entrada

Vendas: nas bilheterias do local