Edição do Dia
Cultura

Belém recebe escultura 'Árvore da Vida' em encerramento da Freezone da COP 30

Uma cerimônia que une arte, lideranças indígenas e proteção da natureza marca o encerramento simbólico da conferência

O Liberal

Na FreeZone, espaço aberto ao público instalado na praça da Bandeira, em Belém, e considerado um dos ambientes mais democráticos da COP 30, as organizações Union of Nature Foundation (UON), EarthFlag Foundation e a Global Youth Coalition, que formam uma coalizão global de povos indígenas, movimentos de base e defensores da natureza realizam, no dia 21 de novembro, às 16h, cerimônia de encerramento da conferência. Durante o evento, Belém será presenteada com a escultura “Árvore da Vida”, obra que simboliza o compromisso coletivo de proteção permanente da natureza.

A escultura é assinada pelo artista Carlito Dalceggio, que reúne elementos de simbolismo ancestral e mitologia contemporânea em obras de grande escala no mundo. A estrutura foi projetada pela Fiedler Engenharia, empresa brasileira reconhecida pelo desenvolvimento de instalações para eventos culturais e esportivos. Fixada na praça da Bandeira, que recebeu mais de 30 mil visitantes por dia durante a COP30, a Árvore da Vida passa a integrar o espaço como símbolo de continuidade após a conferência.

Durante as duas semanas do evento, a FreeZone também promoveu diariamente o hasteamento da Bandeira da Terra, iniciativa da EarthFlag Foundation que propõe um símbolo global de pertencimento planetário e responsabilidade compartilhada.

Ato global ganha força

A campanha Act of Impact, realizada pela coalizão também durante a COP 30, incentiva pessoas de qualquer parte do mundo a proteger a natureza de forma direta, um metro quadrado por vez. Pela plataforma Uon.Earth, é possível financiar a proteção de 1 m² de floresta ou 9 m² de oceano por €1,20. Cada contribuição gera um uon, certificado digital único que identifica, por data, hora e geolocalização, a área preservada e a organização responsável pela proteção.

A comunidade da Uon.Earth já destinou €1,35 milhão para assegurar mais de 2,2 milhões de unidades de natureza, apoiando doze áreas de conservação, povos indígenas, ONGs locais e comunidades que atuam na linha de frente. O modelo elimina intermediários burocráticos e direciona o financiamento diretamente a quem protege o território.

A coalizão reforça o chamado a indivíduos, movimentos jovens e comunidades em todo o mundo: deixar discursos de lado e começar a proteger. Para impulsionar a adesão, as primeiras 100 mil pessoas a participarem do Act of Impact receberão gratuitamente o primeiro metro quadrado protegido, oferecido pela UON.

A Union of Nature Foundation (UON) é uma colaboração sem fins lucrativos que reúne organizações dedicadas à natureza, com a meta de contribuir para a proteção de 50% do planeta até 2050. Membro da IUCN, é a única instituição que emite o uon, certificado digital único de uma unidade geocodificada de natureza. A fundação é facilitada pela plataforma Uon.Earth. Informações em uon.org.

A Uon.Earth é responsável pela infraestrutura técnica utilizada pela UON, permitindo que consumidores, empresas e organizações sem fins lucrativos atuem conjuntamente pela preservação ambiental. É financiada de forma privada, possui gestão comunitária e opera integralmente com foco em propósito. Informações em uon.earth.

Sobre a FreeZone

A FreeZone é um espaço cultural e de diálogo paralelo à COP30, em Belém, que coloca a juventude e a Amazônia no centro das discussões climáticas. De acesso gratuito, o ambiente reúne arte, ancestralidade e sustentabilidade, promovendo trocas de saberes e estímulo a soluções práticas. O espaço físico e digital busca fortalecer ações e ideias voltadas à manutenção da floresta, das águas e de sistemas energéticos mais justos.

Serviço

Act of Impact – Cerimônia de Encerramento da COP30 na FreeZone

Data: 21 de novembro de 2025

Horário: 16h

Local: Praça da Bandeira, Belém (FreeZone)

