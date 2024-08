Belém recebe concertos do Festival Gestores em Movimento

No próximo fim de semana, Belém será o palco de uma série de concertos do Festival Gestores em Movimento, um evento inovador que valoriza a formação de novos gestores culturais e promete fortalecer a cadeia produtiva da música na cidade. Totalmente produzido pelos participantes do projeto, o festival será apresentado de forma gratuita pelos alunos.

O festival faz parte do Módulo 3 do Programa Gestores em Movimento, idealizado e coordenado pelo maestro e compositor João Guilherme Ripper. Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Programa tem como objetivo qualificar músicos, estudantes e gestores culturais na administração de salas de concerto, teatros e orquestras.

Composto por três módulos, o Gestores em Movimento começou com uma série de palestras e oficinas ministradas por renomados profissionais do setor. A primeira etapa do programa envolveu a divisão dos participantes em equipes para a criação das salas-laboratório. O segundo módulo, realizado online, concentrou-se na tutoria e acompanhamento dessas salas-laboratório na elaboração, programação e produção dos concertos que serão apresentados no festival como conclusão do curso. Este evento será a oportunidade para que os participantes apliquem na prática todos os conhecimentos adquiridos, com apresentações que incluirão uma breve introdução dos artistas e do repertório escolhido.

VEJA MAIS

“Cada grupo definiu seu nome, missão e visão artística: Sala Guarnicê, Sala Sotaques e Espaço Pulso Urbano. A partir disso, foram criadas logomarcas e identidades visuais. Durante o Módulo 2, fizemos acompanhamento online dos grupos na elaboração e produção dos concertos, com cada sala recebendo um valor em dinheiro para viabilizar três apresentações que serão exibidas neste fim de semana no Festival Gestores em Movimento em Belém”, explica Ripper.

O Festival Gestores em Movimento marca a etapa final da edição do Programa em Belém, celebrando o culminar de um ciclo de aprendizado e prática para os futuros gestores culturais.

Serviço:

Festival Gestores em Movimento (Concertos)

Quando: 30 e 31 de agosto e 01 de setembro de 2024 (Belém)

Hora: sexta e sábado (18h às 22h) e domingo (18h às 22h).

Onde: Fundação Amazônica de Música - Av. Gov. Magalhães Barata, 1022 - M1 - Nazaré, Belém/PA

Ingressos: Gratuitos, distribuição no local, 1 hora antes dos concertos. Sujeito a lotação.

Site: www.gestoresmovimento.com.br

Instagram: @gestores.em.movimento