Programa 'Gestores em Movimento' capacita profissionais da área cultural na capital paraense

Inicia nesta quinta-feira (25/07), o primeiro módulo do "Programa Gestores em Movimento" em Belém. A etapa presencial do programa ocorrerá até a próxima terça-feira (30), na Fundação Amazônica de Música. Durante esse período, os participantes terão acesso a palestras e, posteriormente, serão divididos em equipes para criar salas-oficinas.

O programa, voltado para músicos, estudantes de música e administradores culturais, selecionou 40 candidatos para esta edição. Em sua segunda realização na capital paraense, o objetivo é capacitar novos gestores e programadores de salas de concerto, teatros e orquestras, compartilhando a experiência de profissionais renomados de importantes instituições culturais do país.

A estrutura do programa abrange três módulos, abordando temas como produção cultural, planejamento artístico e orçamentário, formatação de projetos de Leis de Incentivo, comunicação, captação de recursos, noções básicas de economia da cultura, seleção de repertórios, dentre outros.

Idealizado e coordenado pelo maestro e compositor João Guilherme Ripper, o Gestores em Movimento conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Após a etapa presencial, os participantes seguirão para o segundo módulo, que será realizado de forma online entre 05 e 23 de agosto. Nessa fase, haverá foco na tutoria e acompanhamento das salas-laboratório, com elaboração de conteúdo artístico, gestão orçamentária e pré-produção de espetáculos reais.

O terceiro módulo será a temporada dos concertos, quando os participantes desenvolverão a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos com a organização do Festival Gestores Em Movimento. Eles serão responsáveis pelas várias etapas como programação, produção, divulgação e condução do evento. O Festival será realizado dias 30 e 31 de agosto e 01 de setembro, na Fundação Amazônica de Música, encerrando o projeto.

Serviço:

Projeto Gestores em Movimento - 1° Módulo

Quando: 25 a 30 de julho de 2024

Onde: Fundação Amazônica de Música

Site: www.gestoresmovimento.com.br

Instagram: @gestores.em.movimento