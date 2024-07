Programa 'Gestores em Movimento' realiza formação de novos diretores de concertos em Belém

Dos dias 25 a 30 de julho, Belém receberá a visita de um dos maiores nomes da música de concerto do Brasil - o compositor, regente, professor e gestor cultural, João Guilherme Ripper, que estará realizando na cidade a segunda edição do programa Gestores em Movimento. A iniciativa visa formar novos profissionais na área de direção artística e administrativa de salas de concerto, através de um curso imersivo e focado na qualificação da mão de obra no ramo.

30 pessoas serão selecionadas para participar do programa, que será realizado na Fundação Amazônica de Música, em Belém. Ao final da formação, os participantes terão a oportunidade de praticar todo o aprendizado no "Festival Gestores em Movimento”, que acontece de 30 de agosto a 1 de setembro, também na capital.

João Guilherme Ripper vê neste programa uma oportunidade de fomentar a criação de mais atrações artísticas no segmento da música de concerto, profissionalizando mais pessoas que gerenciem esses espetáculos.

“A música brasileira de concerto necessita de instituições sólidas (teatros, orquestras, salas de concerto) capazes de elaborar planos de médio e longo prazo; precisa igualmente de gestores capacitados, com o amparo e meios necessários para cumprir seus projetos e a missão da instituição. Isso significa que há a necessidade de gestores especializados que conheçam o repertório, o meio musical e as boas práticas da administração na área da cultura. Ninguém convidaria um engenheiro mecânico para dirigir um hospital ou um bibliotecário para estar à frente de uma usina nuclear”, comenta o maestro

Segundo o professor de música, na fase de inscrição, que foi encerrada no dia 5 de julho, o programa recebeu quase 100 inscritos em Belém. Apenas os selecionados integrarão as etapas de formação do curso, que envolvem três momentos.

“A 1º etapa será de palestras comigo e outros especialistas do ramo. A 2ª etapa eles são divididos em 3 salas/oficina, onde eles terão que organizar e trabalhar na produção de três concertos. No último módulo será a realização desses concertos, eles vão ter a experiência de levar o espetáculo ao palco no Festival Gestores em Movimento", explica João Guilherme.

O compositor salienta que criou o programa devido à falta de formação na área de gestão de espetáculos de concertos, e pelo fato de ser um conhecimento muito útil para os músicos que, geralmente, não têm essa experiência.

“Muitos músicos, em algum momento da carreira, podem ser chamados pra coordenar uma orquestra, pra assumir uma sala de concertos, ou dirigir um teatro e geralmente não temos essa ferramenta administrativa, não aprendemos isso na escola de música, então o primeiro objetivo é esse. Porém, tudo o que a gente ensina nesse programa, se aplica na autogestão de carreira, como você gerencia sua carreira enquanto maestro, compositor, todos esses ensinamentos são passados também”, salienta o músico.

João Guilherme ressalta que Belém é uma cidade de grandes produções musicais e que tem muito a ganhar com a formação de mais pessoas qualificadas na gestão de espetáculos de concerto.

“Vocês têm um dos principais teatros e os maiores festivais de óperas do país, no Theatro da Paz, que é importantíssimo para o país inteiro, não só para o Pará. Tu tem profissionais maravilhosos, uma orquestra de música fantástica, maestros excelentes como Miguel Campos Neto, essa terra que acolheu Carlos Gomes, então é uma cidade que respira música por todos os poros. Acredito que o programa vem pra aumentar ainda mais o potencial do Theatro da Paz e impulsionar as produções operísticas na cidade”, conclui o maestro.

Criado por João Guilherme Ripper, o programa Gestores em Movimento tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.