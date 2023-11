The Beatles lança última música, 'Now and Then', com voz de John Lennon em inteligência artificial

Os Beatles lançaram na última quinta-feira (2) a sua inédita e última música, "Now and Then". A faixa foi gravada com o auxílio de inteligência artificial (IA) para recriar a voz de John Lennon, morto em 1980.

A música foi anunciada em junho deste ano, por Paul McCartney. O músico afirmou que a faixa será a "última gravação" do grupo. No vídeo que anunciava a data de lançamento, os músicos destacam que sabiam que a morte de John Lennon seria "o fim" do grupo. No entanto, a viúva Yoko Ono lembrou que tinha uma fita cassete com a voz do marido gravada.

A faixa conta com baixo, por Paul, guitarra de George e bateria, por Ringo. Ela foi produzida com ajuda de inteligência artificial, que extraiu a voz de Lennon da antiga fita cassete e retirou os ruídos. "Now and Then" é uma música romântica e melancólica, com letra sobre o amor e a saudade. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e com um visualizer nostálgico no Youtube.

O clipe da música, dirigido por Peter Jackson, responsável pelo documentário "The Beatles: get back", estreia nesta sexta-feira (3).

Documentário

A música foi lançada acompanhada de um documentário de 12 minutos intitulado "Now And Then — The Last Beatles Song", que conta a história por trás da gravação. O curta-metragem foi lançado na quarta-feira (1) e traz depoimentos de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon e Peter Jackson. A produção também está disponível no YouTube e conta com legenda em português.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)