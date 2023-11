Beatles lançam documentário sobre última música com voz de John Lennon; saiba onde assistir

Os Beatles lançam nesta quarta-feira (1º) um documentário sobre a última música da banda, "Now and Then". O curta-metragem, intitulado "Now And Then — The Last Beatles Song", conta a história por trás da gravação da faixa, que foi feita com a voz de John Lennon gravada em 1977.

O documentário - de 12 minutos - foi escrito e dirigido por Oliver Murray e conta com depoimentos de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Ono Lennon e Peter Jackson. No vídeo, os músicos contam como a fita com a voz de Lennon foi encontrada e como a equipe de produção trabalhou para recriar a voz do cantor com a ajuda de Inteligência Artificial (IA).

VEJA MAIS

No trecho já divulgado, eles contam que morte de Lennon foi um momento difícil para a banda, mas que sabiam que o grupo não poderia continuar sem ele. No entanto, Yoko Ono, viúva de Lennon, tinha uma fita cassete com uma gravação inédita da voz do músico e deu para os outros integrantes.

A estreia global online do making-of da canção será realizada no canal oficial dos Beatles no YouTube às 16h30 (horário de Brasília) e poderá ser assistida gratuitamente. Já a música "Now and Then" será lançada na quinta-feira (2), em todas as plataformas digitais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)