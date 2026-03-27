VÍDEO: Ana Paula vence prova do líder e moradores de prédio comemoram em clima de 'Copa do Mundo'

A vitória de Ana Paula na prova do líder não mexeu apenas com o jogo do BBB 26, mas também aqui fora teve gente que entrou no clima e comemorou como se fosse final de campeonato. Assim que o resultado foi anunciado, moradores passaram a celebrar das janelas e varandas, criando uma cena que lembrava dias de "Copa do Mundo", especialmente em prédios de São Paulo.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram pessoas comemorando com gritos e aplausos a conquista de Ana Paula Renault.

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Primeira participante no Top 10

A 11ª Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 foi definida na noite desta quinta-feira (26), em uma disputa acirrada que terminou com a vitória inédita de Ana Paula Renault. A decisão aconteceu ao vivo, na fase final da dinâmica, quando ela enfrentou diretamente Alberto Cowboy e Leandro Boneco.

Com o melhor desempenho na soma de pontos, Ana Paula garantiu a liderança ao alcançar 421,2 pontos. Leandro Boneco ficou logo atrás, com a mesma pontuação, enquanto Alberto Cowboy somou 228,48 pontos na prova.

Veja a comemoração

Além de conquistar o posto mais importante da semana, Ana Paula também assegurou um feito inédito na edição: ela se tornou a primeira participante confirmada no Top 10 do BBB 26. Durante o programa ao vivo, a nova líder aproveitou para definir o grupo VIP dos próximos dias. Foram escolhidos Milena, Samira e Juliano Floss, integrantes do grupo conhecido como “Eternos”.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)