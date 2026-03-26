BBB 26: Ana Paula Renault enfrenta veto, vence desafio e transforma festa em campo de batalha
Ana Paula protagonizou trocas de farpas com Alberto e com Chaiany
A madrugada desta quinta-feira, 26, no BBB 26 foi marcada pela última Festa do Líder, que teve o tema Velho Oeste. O líder Alberto Cowboy vetou Ana Paula da comemoração. A sister, no entanto, conseguiu entrar na festa após cumprir o desafio Barrado no Baile.
Ana Paula protagonizou trocas de farpas com Alberto e com Chaiany. Enquanto isso, Juliano e Jordana voltaram a discutir, alianças foram questionadas e conversas sobre o jogo deixaram o clima ainda mais tenso dentro da casa.
Confira um resumo dos principais acontecimentos da madrugada:
Alberto veta Ana Paula da festa
Pela terceira vez, Ana Paula foi barrada da festa do líder Alberto Cowboy. O brother justificou o veto com a frase: "Ana Paula, você é muito chata e você não merece mesmo".
Para poder ir à festa do líder, Ana Paula precisava abrir três cadeados que fechavam três caixas. Ela declarou: "Só por isso que quero ir, para irritar quem me irrita. Vamos lá, que acho que vai dar certo".
Juliano e Jordana discutem antes da festa
Juliano e Jordana trocaram farpas na sala antes do início da festa. O dançarino disse que Jordana gostava de generalizar as situações.
A advogada, por sua vez, respondeu que Juliano é uma marionete e que aliados falam mal dele na casa.
Última festa do líder tem tema de Velho Oeste
A terceira festa do líder Alberto Cowboy recebeu o tema de Velho Oeste. Esta foi a última Festa do Líder da temporada do BBB 26, marcando o fim de um ciclo de comemorações temáticas.
Juliano e Chaiany conversam sobre brigas
Juliano disse a Chaiany que Alberto e Jordana vão tentar fazer com que eles briguem. O dançarino afirmou: "Eu não vou tretar com você por causa deles".
Alberto ganha chapéu autografado por Antônio Fagundes
Entre as surpresas da Festa do Líder, Alberto Cowboy ganhou um chapéu autografado pelo ator Antônio Fagundes. A dedicatória dizia: "Para Alberto Cowboy, um grande abraço do Rei do Gado, Antônio Fagundes".
Ana Paula cumpre o desafio do Barrado no Baile
Pouco depois de completar uma hora de desafio, Ana Paula conseguiu abrir o último cadeado. Ela ganhou a oportunidade de participar da Festa do Líder, surpreendendo os brothers.
Ana Paula pediu para entrar na festa ao som de "Erva Venenosa", de Rita Lee. Ao ver a sister, Alberto Cowboy afirmou: "Acabou a paz".
Enquanto comemorava, Ana Paula gritou "froux" para Alberto. O brother respondeu com "chata". Os dois seguiram trocando farpas, com Alberto desejando boas-vindas à sister de forma irônica.
Jordana conversa com Solange sobre Ana Paula
Após a chegada de Ana Paula na festa, Jordana disse a Solange que fica intrigada com o apreço do Brasil pelas atitudes da sister. "A impressão que eu tenho é que o Brasil exalta comportamentos como esse, e isso me faz pensar como a sociedade está doente", afirmou Jordana.
Solange ponderou que os comportamentos de Ana Paula e Milena não são bem vistos na vida social. Jordana reforçou: "Eles veem o adversário como inimigo. Eles tripudiam, eles não respeitam. De verdade, eu estou chateada!".
Alberto Cowboy se juntou à conversa e disse que o público gosta das provocações. "Eu super entendo", completou o líder.
Ana Paula e Chaiany trocam farpas na festa
Após ouvir Chaiany falar que "o show tinha acabado" quando Ana Paula foi vetada por Alberto, a mineira encontrou a sister na pista de dança. Ana Paula avisou que o show tinha começado, dando início a um novo embate.
Juliano e Jordana voltam a discutir
Juliano perguntou a Jordana quem estava falando mal dele. A sister se recusou a falar, respondendo: "Descobre, vai ser interessante. Não é mentira".
Jordana vira alvo da conversa entre os brothers
Ana Paula questionou Chaiany se ela teria sido a pessoa que falou mal de Juliano. "Quando a Jordana falou para o Juliano que tem até amigos dele falando mal dele e tal, foi você?", perguntou Ana Paula. A sister negou.
Chaiany disse que Jordana falou de Juliano como se todos na casa tivessem a mesma opinião. Essa opinião era de que o brother se esconde no jogo de Ana Paula.
Clima fica tenso entre Ana Paula e Chaiany
Chaiany questionou Ana Paula sobre o motivo da sister ter mudado o comportamento em relação a ela. Ana Paula citou a nova amizade com Jordana como um dos motivos.
Chaiany explicou que suas diferenças com a sister são pelas situações que aconteceram na Casa de Vidro. Ela disse que já "apanhou muito da vida". Ana Paula respondeu que todo mundo já passou por isso.
A goiana reforçou seu jeito de ser. A jornalista Ana Paula disse que quer jogar com a mesma pessoa que a provocou ao ser barrada da festa. Ana Paula resgatou uma discussão que teve com a sister na piscina. Ela reforçou que quer jogar com a pessoa que viu naquele momento, afirmando: "Quando você é essa Chaiany, você muda até a postura e o tom de voz".
Chaiany disse que para ganhar o BBB 26 tem que ser Ana Paula Renault. A jornalista rebateu que as duas estão competindo pelo mesmo prêmio. "Você é Chaiany de Andrade e eu sou Ana Paula Renault. Todas nós estamos no BBB 26", disse Ana Paula.
A conversa continuou e Ana Paula disse que não acredita na inocência de Chaiany. "A Chaiany que me colocou no Sincerão sabia exatamente o que estava fazendo", declarou Ana Paula.
Chaiany respondeu que a sister inverte as situações. "Não, na dinâmica eu não entendi. Você fica invertendo as coisas", retrucou Chaiany.
