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BBB 26: Jonas diz o que faltou para beijar Ana Paula Renault e avalia rivalidade com Milena

Estadão Conteúdo

Nono eliminado do BBB 26, Jonas Sulzbach participou do tradicional Café com o Eliminado no Mais Você, nesta quarta-feira, 25. Em conversa com Ana Maria Braga, o empresário falou sobre a trajetória no reality, avaliou relações dentro da casa e comentou episódios que marcaram sua participação.

Jonas deixou o programa na terça-feira, 24, com 53,48% da média dos votos, em um Paredão disputado contra Gabriela e Juliano Floss.

Relação com Ana Paula

Durante a entrevista, o ex-brother assistiu a um momento em que Ana Paula Renault fez comentários positivos sobre ele. Ao avaliar a fala, Jonas afirmou que acredita na sinceridade da ex-colega e destacou a convivência entre os dois ao longo do programa.

"Foram 72 dias de muitas trocas diferentes, foram momentos bons e ruins, inclusive com a Ana Paula. Tiveram muitos momentos legais com ela, que deu para esquecer um pouco daquela coisa de só discussões, só embate, de viver uma coisa um pouco mais leve, engraçada", disse.

Na sequência, ele reforçou a percepção sobre a postura da participante no jogo:

"Eu achei que foi sincero e eu acho a Ana Paula uma jogadora incrível. Não me surpreende tanto, acho que ela falou a visão dela real, acho que ela sabe da importância de elogiar um participante que foi bacana. Ela não teria porque mentir. A gente teve umas trocas e ela viu alguma sinceridade no meu jogo."

Ao ser questionado sobre por que não houve beijo, o empresário explicou como interpretava a aproximação da sister.

"Acho que, por ela, não sei se passaria daquilo das provocações. Mas, por exemplo, quando eu levei ela para conhecer o Quarto do Líder, que ela ganhou a pulseira e foi para o Vip, lá dentro ela já mudou a postura", afirmou.

Brigas com Milena

Outro ponto abordado foi a discussão com Milena, envolvendo a reação da participante durante uma situação de crise. Questionado sobre o episódio, Jonas disse que, no momento, não interpretou o comportamento como algo espontâneo.

"Uma imagem vale mais que mil palavras. Não senti uma naturalidade ali. Se ela realmente estava em uma situação de crise, eu peço desculpas, mas eu não tinha como imaginar", afirmou.

"Como eu falei, posso estar errado, mas a imagem fala por si. Em nenhum momento imaginei que ela estaria em uma crise nervosa."

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