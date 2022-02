Tretas, beijo na boca e rejeição: relembre momentos históricos do último BBB

O último "Big Brother Brasil" marcou todo o país e deixou uma carrada de momentos inesquecíveis. Desde tretas, rejeições, cachorradas e beijo na boca, a edição 21 do "BBB" foi um grande sucesso e não sai da cabeça dos telespectadores e internautas. Na web, ninguém deixa os memes e confusões caírem no esquecimento.

Não foram apenas os 99,17% de rejeição da Karol Conká que viraram polêmica. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, temas importantes vieram à tona, como preconceito e saúde mental. Além disso, amizades fortes foram feitas e desfeitas, e as redes sociais mostraram força e diferença no jogo. Relembre momentos históricos do último "BBB":

Saúde mental e tortura psicológica

Em um dos momentos mais marcantes do "BBB 21", Karol expulsa Lucas Penteado da mesa e fala: “Só vai comer quando eu sair”. A atitude foi muito criticada na web e os internautas acusaram a cantora de tortura psicológica

Beijo de Lucas e Gil

Lucas Penteado e Gil se beijam em festa do BBB 21 (Reprodução: Internet / Gshow)

Outro momentos inesquecível foi o beijo de Lucas e Gil, na festa Holi Festival. Nesse momento, o ator revelou a Gil que era bissexual. Mas após o beijo, alguns participantes questionaram se isso não seria uma estratégia de Lucas para aumentar a simpatia do público, pois ele já estava sofrendo ataques dentro da casa.

Desistência de Lucas

Lucas desiste do Reality (Reprodução: Internet / GShow)

Outro fato que muita gente não esquece é a desistência de Lucas Penteado. Ele não aguentou a pressão que sofreu dos colegas após o beijo que deu em Gil e acabou desistindo do programa horas depois. “Se ninguém entendeu (dentro da casa), o Brasil não vai entender”, disse chorando ao entrar no confessionário.

Sucesso de Juliette

Juliete conquista o público do reality (Reprodução: Internet / GShow)

A paraibana conquistou o público e virou um fenômeno na web. Só no Instagram, Juliette conquistou 23 milhões de seguidores.

O G3

Gil, Juliette e Sarah formaram um grupo muito querido pelo público (Reprodução: Internet / GShow)

A amizade entre Gil, Sarah e Juliette também conquistou o público do "BBB 21", que os chamavam de “G3”. No entanto, depois de alguns desentendimentos entre os três, eles se separaram e seguiram caminhos diferentes dentro do reality.

Pocah e o sono infinito

Pocah dormindo no sofá do Vip (Reprodução: Internet / GShow)

A funkeira Pocah decepcionou um pouco o público ao passar quase despercebida em quando parte do reality. Ela chegou a ser considerada planta por não se posicionar e ficar dormindo durante quase todo o "BBB 21".

Basculho

Gil e Pocah discutindo na área perto da piscina do "BBB 21" (Reprodução: Internet / GShow)

Um dos momentos inesquecíveis dentro do programa foi a briga entre Gil do Vigor e Pocah. No calor da treta, o economista lançou a palavra mais famosa da edição: Basculho.

Lumena não autorizou

Lumena apontando para Juliette no "BBB 21" (Reprodução: Internet / GShow)

A sister apontou o dedo para Juliette, no gramado da casa, em um dos momentos mais lembrados durante a edição. A imagem gerou vários memes e até hoje faz sucesso na web.

O black power do João

João no "BBB 21" (Reprodução: Internet / GShow)

O cabelo de João protagonizou uma grande discussão sobre racismo. Tudo começou quando o sertanejo Rodolffo o comparou ao cabelo da fantasia do Monstro.

Os pais de Viih Tube

Caio e Nego Di no "BBB 21" (Reprodução: Internet / GShow)

A youtuber Viih Tube, que entrou no "BBB 21" como uma das mais queridas do público. E entre as estratégias que a sister usou para fugir do paredão, estava comparar os brothers com familiares. Viih chegou a chamar Nego Di e Caio de “pai” e Pocah de “mãe” em várias ocasiões.

Banhos da Viih Tube

Viih Tude tomando banho no "BBB 21" (Reprodução: Internet / GShow)

A youtuber Viih Tube também ficou muito conhecida dentro do reality por não ser fã de banhos. Fora da casa, ela virou meme e até hoje é lembrada pelo fato.

Eliminação de Karol Conká

Eliminação de Karol do "BBB 21" (Reprodução: Internet / GShow)

A rapper entrou para a história do reality ao bater o recorde de maior rejeição. Na edição 21, Karol Conká conseguiu a façanha de sair do programa com 99,17% dos votos. Como se não bastasse seus colegas de confinamento não ficaram muito atrás: Nego Di teve 98,76% e Viih Tube, 96,69%.

Amor não correspondido

Carla abraçando Arthur no "BBB 21" (Reprodução: Internet / GShow)

Carla protagonizou um dos romances mais polêmicos da edição 21 ao se envolver com o crossfiteiro Arthur. O público não aprovou o namoro e ela ainda é lembrada pela cena de consolar Arthur após a saída do Projota.

Carla Diaz encarnou um dummy

Carla retornando do Paredão Falso (Reprodução: Internet / GShow)

A atriz Carla Diaz também fez uma das entradas mais inesperadas na história do programa. Depois que foi a um paredão falso e conseguiu acompanhar os colegas de um quarto secreto por dias, ela protagonizou a grande volta ao reality vestida de dummy. No entanto, também decepcionou o público após se declarar a Arthur.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)