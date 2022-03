Top 10 BBB 22: saiba quem são os 'queridinhos' do público para a final

Há três anos, o Big Brother Brasil investe em integrantes de Camarote, dando espaço para celebridades entrarem no programa. De acordo com a configuração atual do jogo, o campeão deste ano deve sair do Camarote e pode ser homem.

Com a definição do Top 10, é possível encontrar nas enquetes do oliberal.com e de outros sites, além dos debates da web, as preferências do público em relação ao campeão.

Arthur Aguiar e Paulo André são os queridinhos do público. Com atitudes opostas, um joga como um bom jogador e outro com o coração, a dupla se uniu na edição para juntos se manterem na disputa por R$ 1,5 milhão.

Ao lado deles, segue Pedro Scooby e Douglas Silva. O primeiro já revelou diversas vezes que não deseja ganhar o programa, mas quando se posiciona, o público gosta da sua postura. Já DG desapontou o público lá no início da edição, quando precisou jogar e não fez isso. Ele ainda busca, fora da casa, mesmo sem saber, a aprovação.

O quarteto tem garantido uma boa audiência. Além de ganharem a maioria das provas, o que gera a raiva dos adversários, eles são protagonistas das melhores cenas de afeto e diversão. Por exemplo, antes da Laís sair, ela vivia dizendo que eles falavam bastante dela, a edição mostrava exatamente o contrário: o quarteto rindo e fazendo brincadeiras.

Falando sobre as provas, das 10 realizadas pela liderança, eles chegaram à final. Em uma Pedro Scooby deu a liderança para Tiago Abravanel; a de resistência que PA estava entre os finalistas foi definida por sorteio, Arthur ficou como Líder após decisão com Lucas e na última o surfista, DG e PA desistiram e cederam a vitória para Linn da Quebrada.

Em Provas do Anjo, o resultado também é positivo. Seis ficaram com eles.

Como as últimas edições do programa, o BBB 22 também está sendo feito nas redes sociais. As páginas de entretenimento compartilham diariamente o que ocorre dentro da casa, e entre comentários e discussões dos internautas, a preferência pelo grupo é perceptível.

Em enquete realizada nas redes de O Liberal, 42% dos internautas dão vitória para Arthur, 32% para P.A. e 15% creditam a vitória a outro ou outra jogadora. Scooby tem 7% da preferência dos internautas de O Liberal e DG apenas 4%.

Vale lembrar que nas últimas dez edições do BBB foram oito mulheres que faturaram a premiação máxima e nunca uma celebridade ganhou o programa. O último homem a se tornar campeão no reality foi Cézar Lima, que venceu o 'BBB15' com 65% dos votos.