Relembre os últimos 10 campeões do Big Brother Brasil

Com a chegada do Top 10 no Big Brother Brasil 22, o público também já começar a escolher os seus favoritos. Relembre os últimos ganhadores do reality:

Relembre os campões das últimas edições do BBB (Divulgação Globo) Juliette Freire venceu o “BBB21” com 90,15% dos votos Thelma Assis venceu o 'BBB20' com 44,10% dos votos Paula von Sperling venceu o 'BBB19' com 61,09% Gleici Damasceno venceu o 'BBB18' com 57,28% dos votos Emily Araújo venceu o 'BBB17' com 58% dos votos Munik Nunes venceu o 'BBB16' com 61,59% dos votos, Cézar Lima venceu o 'BBB15' com 65% dos votos Vanessa Mesquita venceu o 'BBB14' com 53% dos votos Fernanda Keulla venceu o 'BBB13' com 62,79% dos votos Fael Cordeiro venceu o 'BBB12' com 92% dos votos