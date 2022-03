BBB ontem: eliminação, choro e muitas estratégias no jogo marcaram a noite de terça-feira (30/03)

A Rede Globo exibiu ontem, terça-feira (29/03), a noite da décima eliminação do BBB 22. Após a saída de Lucas, a madrugada foi marcada por muito bate papo entre os brothers, além de várias teorias sobre o jogo, choro e estratégia para se manter fora do paredão. Veja o que aconteceu:

VEJA MAIS

Eliminação do Barão

O "Barão da Piscadinha", Lucas Bissoli, deixou o BBB 22 após uma disputa no paredão com Pedro Scooby e Paulo André. Depois das despedidas ao brother, a emoção tomou conta dos confinados. Eslovênia não conteve as lágrimas e desabafou no quarto lollipop:

"Não aguento mais perder gente. Eu perco todo mundo que eu gosto aqui".

Jessilane também não conteve a emoção. A sister lamentou a saída de Lucas e chegou a dizer que nesta reta final tudo é mais dolorido: "parece que, a partir de agora, vai ser um sofrimento muito grande. A dor é literalmente essa, que estão levando um pedacinho da gente".

Nova tradição…

Apesar do choro de Eslô, do outro lado da casa, os brothers do quarto grunge comemoravam a permanência no BBB 22. Como sempre fazem quando se salvam de um paredão, os meninos pularam na piscina após Paulo André e Pedro Scooby permanecerem no reality.

Além deles, também pularam na piscina Arthur Aguiar, Douglas Silva e Gustavo. Os brothers agradeceram e cantaram, jogando muita água para cima.

Redenção

Após as comemorações, Linn da Quebrada chamou Scooby, P.A e DG para o Almoço da Líder do BBB 22.

O surfista chegou a perguntar: "Está de pé?". "Está de pé, lógico", garantiu a Lina. "Tem que tirar a indicação agora", brincou P.A. "Tem que tirar a indicação, não. O momento da vitória", comentou Scooby. "Não. Tem que tirar a liderança", desconversou a sister.

Estratégias

E a madrugada também foi cheia de conversas sobre o jogo. Linn bateu um longo papo com as amigas e até mostrou para Jessi quem são seus alvos de voto:

"Se eu fosse colocar minhas opções de voto como minha prioridade, é DG e PA. Isso se for de puxar. Porque se for pensar de voto como voto, da casa, o Arthur vem antes do PA. Aqui eu já chego no impasse. O mais certeiro seria puxar o Gustavo, mas ele está bem distante disso. Não está nesse lugar".

Já na cozinha, os meninos do quarto grunge também avaliavam suas opções de voto. Durante o jantar, Scooby, P.A., DG, Eliezer, Arthur e Gustavo falavam sobre as próximas Provas do Anjo do BBB 22.

"Sabe uma parada que eu fiquei pensando? Agora, não tem mais essa de 'esse é o alvo da casa ou esse não é'. Se eu ganhar o Anjo, vai ser na 'adedanha', mano", avalia o surfista. "Você só não imuniza a Eslô que aí eu boto você, bicho", rebate Gustavo. E a madrugada foi cheia de cabeças “fritando”.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)