BBB 22: Lucas é o décimo participante eliminado com 77,54% dos votos

O capixaba, Lucas Bissoli, de 31 anos foi o décimo eliminado no Big Brother Brasil, BBB 22, desta terça-feira (29). O integrante do grupo Pipoca recebeu 77,54% dos votos. O brother estava na berlinda contra dois participantes: Paulo André e Pedro Scooby.

Para esta eliminação, o surfista Pedro Scooby ficou com 18,05% dos votos e o atleta Paulo André 4,41% dos votos.

Lucas, também conhecido como ‘Barão da Piscadinha’ foi o mais votado no último paredão (27), durante votação no confessionário do reality. Dentro da casa viveu um romance com a modelo pernambucana Eslovênia, durante a festa do líder Douglas Silva.



Bissoli também foi líder duas vezes seguidas e protagonista de vários memes fora da casa, pelos estoques de produtos publicitários – de uso coletivo - e por ser considerado um 'pobre de Taubaté' – que segundo o público das rede sociais não precisava do dinheiro ofertado nas premiações.

Lucas é estudante de medicina e tiktoker. Viralizou em uma rede social com um vídeo dando uma piscadinha sensual. Antes do BBB, só nesta plataforma chegou a 68 mil seguidores. Bissoli Também se considera como ‘hétero top do bem’.