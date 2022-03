BBB 22: Linn da Quebrada é a participante mais amada do reality, diz estudo

Parece que o público já elegeu a preferida da edição do BBB 22. Segundo estudo Tracking revelado na última segunda-feira, 28, Linn da Quebrada é a participante mais amada. A pesquisa foi conduzida pela IMO Insights.

De acordo com os dados, 58% do público admira a cantora e atriz. O número está acima do resultado alcançado por qualquer outro participante do Big Brother Brasil 22. Carol Bonometti, que conduziu o estudo, afirma que o resultado demonstra que o jeito de Lina conquistou o público de fora.

"No país mais violento para transsexuais viverem, existe uma esperança de mudança. O jeito de ser da Lina conquistou o público e, com leveza e simpatia, deu visibilidade e trouxe representatividade de um grupo que é muito hostilizado no Brasil”, disse.

Além do alto índice de aprovação de Lina, a pesquisa ainda mediu que ela está cerca de 2,5% mais famosa, quando comparado o antes e depois de sua participação no programa. O público também vê autenticidade na artista: 44% destaca a característica na participante; enquanto isso, 38% destaca a credibilidade como um traço positivo da cantora.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)