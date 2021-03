Tiago Leifert cita Tarantino e Viih Tube solta: 'Não sei o que é'

O apresentador do "BBB 21", Tiago Leifert, abriu a formação do paredão do "BBB 21" mencionando Tarantino e afirmando que a berlinda seria sangrenta. No entanto, parece que nem todo mundo pegou a referência.

No quarto colorido, alguns brothers conversaram dizendo que a noite foi "tensa", com várias reviravoltas. "A hora que ele falou Tarantino, eu falei 'F*deu'. A característica do filme do Tarantino é chacina no final", disse Fiuk.

"Gente, e eu que não sei o que é Tarantino?", respondeu Viih Tube. "Camilla, na hora que ele falou que era Tarantino, eu só pensava: 'O que é Tarantino?'", continuou a atriz de 20 anos, que na semana passada foi flagrada comendo meleca.

"No início do programa, o Tiago falou que ia ser sangue pra todo lado", lembrou Pocah.

Se Viih não sabe o que é Tarantino, Sarah conhece a obra do diretor e aproveitou para fazer uma crítica em conversa com outros brothers. "Eu fico revoltada com os finais. Eu gosto dos filmes, mas no final eu sempre fico put*, porque eu nunca acho legal. O último, que teve aquele do... Hollywood... eu falei: 'Não tô acreditando nessa bagaceira'", disse a sister.