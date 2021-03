VÍDEO: Vih Tube é flagrada comendo ‘meleca’ que tirou do nariz e web reage

Viih Tube não conseguiu escapar das ‘espiadinhas’ das câmeras do pay per view do ‘BBB 21’. A youtuber foi flagrada nesta quinta-feira (4), tirando meleca do nariz e colocando na boca.

A participante estava sentada no sofá ao lado de Pocah assistindo aos vídeos dos brothers no visor da sala de estar, quando ela decidiu ‘limpar o salão’, vulgarmente chamada a maneira de limpar o nariz, e levar o resíduo até os lábios.

O ato da sister não passou despercebido pelos internautas que comentaram o ocorrido nas redes sociais. Confira a repercussão:

Viih Tube além de não tomar banho na casa, ainda come meleca kkkkkkk fiquei chocada com o vídeo kkkkkk ohhhh menina porca 🤮🤮🤮 — MARESIA 🔥 (@martins452) March 4, 2021