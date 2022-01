Tiago Abravanel é o segundo líder do BBB 22

Tiago Abravanel e Pedro Scooby foram os vencedores da segunda prova do líder da semana. Após o final da prova, Tadeu Schmidt conversa com a dupla vencedora. O apresentador avisa que os dois precisam decidir quem terá a Liderança e quem terá a imunidade. Tiago pergunta se pode ser ele, e Scooby diz: "Claro, irmão."

O Líder pega a pulseira e faz a divisão da casa. "Gostaria de trazer pessoas que não tiveram no VIP. Ele faz sua divisão apenas com pessoas do grupo 'Camarote'.