BBB 22: Saiba como será a dinâmica desta semana para o Paredão

Hoje começou oficialmente a segunda semana do BBB 22! Após o primeiro Paredão, que terminou com a Eliminação de Luciano, brothers e sisters acordaram para o jogo e a tensão tomou conta da casa mais vigiada do Brasil. Nesta quinta-feira, 27/1, os confinados se preparam para a Prova do Líder de olho no Paredão que se formará no domingo.

Antes da prova, Tadeu Shmidt contou em detalhes a dinâmica da próxima semana.

Sábado (29/01): Prova do Anjo

Domingo (30/01): Paredão Triplo

Anjo imuniza um

Líder indica um

A dupla do líder na prova indica um

O imunizado pelo anjo indica um

Votação na casa: 9 votos no confessionário e 9 votos abertas

Terá bate-volta