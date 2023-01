Sister do BBB 23 finge ser solteira, mas tem namoro estável; veja quem é

Uma participante do BBB 23, que supostamente enganou a produção do reality da Globo ao afirmar que estava solteira, na verdade, tem sim um namoro estável. O colunista Leo Dias publicou o assunto comentando que a descoberta foi do jornalista Muka, do Space.

Ainda segundo Dias, a médica intensivista Amanda Meirelles, de 31 anos, do grupo Pipoca, fez um acordo com o namorado para esconder o relacionamento a fim de ver se ela consegue ir mais longe no jogo. Mas o casal não contava com o ciúme dele.

VEJA MAIS

Devido à dinâmica do jogo, os partipantes estão "algemados" em duplas, sendo que Amanda está presa ao jogador Cara de Sapato. O namorado, um ortopedista que não teve o nome divulgado, teria contado tudo sobre o acordo que tiveram e afirmado que já se considera liberado do relacionamento.