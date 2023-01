Big Boss dá bronca e assusta brothers no BBB23: 'A gente fala, vocês ouvem'

Nesta quarta-feira (18), que acompanha mais o BBB 23 em plataformas de transmissão 24h se surpreendeu com o tom mais elevado do Big Boss, a voz que dá ordens aos participantes so reality. Cezar, Domitila Barros, Amanda e Cara de Sapato estavam conversando na cozinha quando receberam uma bronca da produção do reality show. Veja:

A situação ficou estranha porque os brothers começaram a comentar sobre a chamada de atenção e a voz do Big Boss retornou dizendo: “As punições às conversas ficam e terminam no momento em que a gente fala. Daí em diante, segue outra história. Muito obrigado”.

Cara de Sapato declarou: “Não entendi”. Aline Wirley sugeriu que a voz poderia estar se referindo a outra pessoa e foi interrompida pelo Big Boss, que novamente repreendeu os brothers dizendo: “Senhores, a gente fala, vocês ouvem, acatam e seguem a história”.

Os participantes fizeram cara de assustados e Aline encerrou: “Na dúvida, a gente cala a boca”.