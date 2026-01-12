Sarah Andrade é confirmada no grupo de Veteranos do BBB 26
Ex-participante do BBB 21, influenciadora brasiliense ficou conhecida pela atuação estratégica no reality
Sarah Andrade está confirmada no grupo de Veteranos do Big Brother Brasil 26, que estreou nesta segunda-feira (12), na TV Globo. Natural de Brasília (DF), a influenciadora digital tem 34 anos e participou do BBB 21, edição marcada por forte engajamento do público. Na época, Sarah ganhou destaque ao integrar o chamado “G3”, aliança formada ao lado de Gil do Vigor e Juliette, campeã da temporada.
Durante sua passagem pelo reality, Sarah construiu a imagem de jogadora estratégica e chegou a ser apelidada de “espiã” pelo público, devido à forma como analisava alianças e movimentações da casa. Ela foi eliminada no 9º paredão.
