Saiba como foi a madrugada após paredão no 'BBB21'

A tensão seguiu no “BBB21” após a formação do primeiro paredão. Discussões, desabafos, broncas, planos de pegação e mais repercussão da última festa. Vem conferir o que aconteceu na madrugada pós-paredão:

Interferência no jogo?

Durante o programa, pouco antes de Projota revelar seu voto no confessionário, Tiago Leifert elogiou o rapper pelo "sermão" em Lucas Penteado na noite passada. No entanto, alguns fãs do programa não gostaram nada da atitude do apresentador, acusando-o de interferir no jogo trazendo informações externas.

Indicado ao paredão? Eu?

O sertanejo Rodolffo foi o indicado pelo G6 ao paredão e sua reação à notícia divertiu os espectadores, que logo publicaram vários memes no Twitter. O cantor, por sua vez, já avisou ao colega Caio que a baiana Lumena é uma de suas prioridades de voto no próximo paredão. Caso essa indicação ocorra, qual será a reação de Lumena?

O Rodolffo sendo indicado ao paredão pelo grupo dos imunes com a Lumena porta voz #BBB221 pic.twitter.com/a6qqrC1hZk — camomila para clarear (@abacashe67) February 1, 2021

Big bronca do Big Boss

Após o término do programa, os brothers levaram uma bronca da produção. O "puxão de orelha" veio depois de alguns participantes demorarem para cumprir alguns comandos dados pela produção. Sobrou até para quem resolveu "fumar um cigarrinho".

Amizade estremecida

Em conversa com Pocah, Nego Di afirmou que vetaria Lucas Penteado da próxima prova do líder, se tivesse este poder. Vale lembrar que Lucas foi o parceiro do comediante nas duas provas em que eles saíram vitoriosos: a prova de imunidade e a prova do líder. É, parece que os brothers não vão esquecer os acontecimentos da última festa tão cedo...

Falando em Lucas Penteado...

Mais uma vez, o ator escutou um sermão daqueles. Dessa vez, sem a calma de Projota, mas com todas as "rajadas" de Karol Conká. A rapper chamou Lucas de egoísta e afirmou que viu o comportamento dele como dissimulação. Quando Lucas disse que não estava fingindo, Conká disparou: Se você não 'tá' fingindo, você tem problema.

Juliette desabafa

Após uma semana difícil, repleta de lágrimas e pedidos de desculpa, Juliette desabafou: "Estou cansada de ficar pedindo desculpas". Em conversa com Pocah, a paraibana disse que se expressou mal e fez mal às pessoas que ama, após declarar que admira a funkeira desde antes do confinamento. Pocah, por sua vez, afirmou: "Tem uma galera confundindo amar com gostar". No final, parece que ficou tudo bem entre as duas.

Karolbiano? Arcrebirol?

Karol Conká afirmou que está a fim de Arcrebiano e que notou que o modelo está interessado nela também. Segundo Karol, todos "shippam" esse casal, menos a atriz Carla Diaz. Além disso, a rapper disparou que, caso vença a Prova do Líder, convidará Bil para dormir no quarto do líder. E aí? Será que esse "ship" se tornará realidade? Vamos aguardar!