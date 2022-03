Resumo BBB: Festa do Líder, indireta e desabafo marcam a noite de quarta-feira (23/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (23/03), um dia marcado por reflexões sobre o jogo e desabafos a respeito dos brothers que permanecem no BBB 22. Além disso, a Festa do Líder Arthur Aguiar agitou a madrugada e teve de tudo, desde treta até declarações entre os confinados. Veja o que aconteceu:

Festa do Líder

A noite especial de Arthur Aguiar divertiu muito os brothers. Com o palco liberado, todos puderam pegar o microfone e soltar a voz. E eles não deixaram a desejar. Os confinados cantaram e dançaram juntos. E teve até coreografia que eles mesmos criaram.

Top 10

E as conversas sobre o Top 10 do BBB 22 renderam durante a festa. Pedro Scooby falou para Linn da Quebrada e Jessilane que quase acertou o seu ranking. Segundo ele, os únicos que faltaram foram Jade Picon e Vinicius, eliminados do reality.

Ao ser questionado por Jessi sobre quem são os brothers que não estariam em seu ranking, mas que continuaram na casa, o surfista declarou que Eliezer, Gustavo e Arthur Aguiar eram os únicos que não estavam no seu Top 10.

Desabafos e DRs

No decorrer da festa, Arthur e Eli bateram um papo sobre jogo. O ator e cantor comentou com o designer a respeito de Gustavo, relembrou o desentendimento que teve com o brother e também falou sobre alguns participantes tirarem suas falas de contexto.

"Não vou aceitar esse negócio. A minha conversa com ele, que eu quis dizer, todas as pessoas que me apontaram coisas que eu fiz e não fiz todas saíram. Não estou falando que elas saíram por isso, mas, com certeza, contribuiu", disse o ex-rebelde.

Ao longo do papo, Arthur falou sua visão sobre o posicionamento dos brothers do Lollipop no jogo: "Vocês estavam muito tranquilos. Numa vibe de boa. Esse contraste era muito sinistro. Vocês eram tão fechados entre vocês que não percebiam. Nem parecia que tinha um problema acontecendo, vocês estavam sempre bem, sorrindo, se divertindo. E a gente sempre sério. Não existiu um massacre contra vocês, era suado para botar um de vocês (no Paredão)", disse o cantor.

Lucas também teve uma conversa tensa com Eslovênia durante a madrugada. O brother comentou sobre um papo que teve com Linn, e desabafou sobre não gostar quando insinuam que ele está em "uma caixinha", dando a entender que essa teria sido uma atitude da atriz com ele.

"Não gosto quando as pessoas tentam me colocar numa caixinha com só aquelas opções. Não sou muito disso. E não ser isso não significa que você vai dançar com a música", desabafou.

Mas Eslovênia saiu em defesa da outra sister: "O que Lina quis dizer não foi isso. Não é que ela queira te colocar numa caixinha. Às vezes, ela não sente confiança 100% em você pelas suas movimentações", rebateu a modelo.

Treta por causa de coreografia

Natália e Jessi se desentenderam durante a Festa do Líder Arthur. Tudo aconteceu devido a coreografia de uma música, depois que a designer de unhas tentou desacelerar o ritmo dos passos da professora. Elas foram até um canto para conversar.

"Eu erro e depois eu danço de novo, não tem problema errar", falou Jessilane. "Não é questão de errar. Eu falei que você errou? Para de ver as coisas que eu falo contigo com maus olhos", retrucou Nat.

Diversão

E o palco da Festa foi a grande atração da noite. Depois que Scooby e Gustavo performaram um cover de "Everybody", sucesso dos Backstreet Boys nos anos 90, todos os brothers se reuniram em círculo para cantar "Deixa tudo como tá", o famoso hino desta edição do programa.

DG e P.a. tentaram monopolizar o microfone mas, no final, todos se animaram e cantaram. Além disso, o karaokê ainda serviu para os confinados relembrarem os participantes que foram eliminados do BBB 22 e de outras edições.

Cutucada ou aviso?

E teve indireta de Gustavo para Arthur. Enquanto o ex-rebelde cantava a letra de "O Sol", de Victor Kley, o paranaense modificou um trechinho da música. O Líder da semana cantou: "Ô, sol/ Vê se não esquece/ E me ilumina", e Gustavo adaptou: "Ô, sol/ Vê se não esquece/ E te elimina, não preciso de você aqui".

Declarações

Os brothers também se declararam uns para os outros. Eli e Jessi bateram conversavam sobre a educação no país, e o designer aproveitou para falar que admira a professora de biologia por ter escolhido essa carreira.

E Douglas Silva, em papo com Gustavo, abriu o coração e falou sobre seus “amores” na casa: "Amo muito esse moleque aqui (Scooby). Ele, PA, Arthur, você, Nat... São as pessoas que eu mais amo aqui. Vocês não vão sair mais da minha vida", revelou.

Jogo da Discórdia repercutindo

E a dinâmica do Jogo da Discórdia continua rendendo no BBB 22! 💣 Eliezer procurou Scooby para tirar satisfação sobre ter sido apontado como a pessoa mais 'influenciável' na casa. "Você usou três argumentos para falar que eu sou influenciável. Vou te contestar os três", disse Eli

E o designer ainda contestou o título de 'incoerente' que recebeu do surfista na semana anterior. Ele relembrou uma situação envolvendo Jessi, mas Scooby se defendeu: "Pelas explicações das pessoas e suas respostas, eu achei que você tinha sido incoerente. Não era pela história. É pelo que as pessoas contaram ali", disse Scooby.

