Resumo BBB 25 (20/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa durante a Festa do Líder

Na madrugada desta quinta-feira (20), chegou ao fim a Festa do Líder no Big Brother Brasil 25, que celebrou a primeira liderança de Guilherme. O evento teve como tema as festas populares de Olinda e Recife, refletindo as raízes pernambucanas do líder. A decoração incluiu elementos típicos, como fitas coloridas, estandarte personalizado e um boneco gigante representando Guilherme, remetendo aos tradicionais bonecos de Olinda.

A pista de dança, inspirada no Marco Zero do Recife, foi embalada por diversos ritmos, com destaque para o frevo. O cardápio contou com caipifruta de morango com leite condensado e caldinho de feijão, iguarias favoritas do líder.

Barrado no Baile

Durante a festa, João Gabriel retornou à casa após cumprir o desafio no quarto "Barrado no Baile". O brother foi recebido com entusiasmo pelos colegas, especialmente por seu irmão gêmeo, João Pedro.

Para deixar o quarto, o brother precisou encontrar 20 números aleatórios que formavam as combinações dos cinco cadeados da dinâmica. João Gabriel levou menos de três horas para concluir as duas fases do desafio e encontrar o convite da Festa do Líder.

Aliança rachando?

No entanto, nem tudo foi celebração. João Pedro conversou com Renata sobre o descontentamento de João Gabriel em relação a Eva, mencionando que seu irmão estava chateado com atitudes da sister, o que gerou desconforto entre os envolvidos.

"Meu irmão falou: 'Não dou conta mais, não. Pra mim, isso aqui já deu'", comenta João Pedro. Segundo o salva-vidas de rodeio, ele chegou a falar com Eva sobre essa situação. De acordo com ele, a sister "começou o deboche dela" em seguida.

Clima tenso

Eva e Renata comentaram sobre um clima tenso na casa, mencionando que alguns participantes evitavam contato visual com elas. Eva citou Delma como exemplo dessa situação. "Nenhum olha para a gente, ninguém consegue olhar mais", declara Eva, citando o nome de Delma como exemplo.

"Mas você está em paz com você?", pergunta Renata. A fisioterapeuta responde que está "100%". Apesar da afirmação da amiga, a bailarina concorda que as coisas estão diferentes.