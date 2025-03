BBB 25: Delma escolhe R$ 90 mil e coloca a casa no 'Tá com Nada'; entenda

A sister Delma tomou uma decisão que impactou toda a casa do BBB 25, na noite desta quarta-feira (19/03), ao optar por ficar com R$ 90 mil no “Pegar ou Guardar” e colocar os demais participantes no ‘Tá com Nada’. A escolha foi feita nesta semana após Gracyanne Barbosa, antes de sua eliminação, ter indicado Delma para a dinâmica.

No desafio, a sister precisou decidir entre embolsar a quantia oferecida ou mantê-la no prêmio final do reality. Ao escolher ficar com o dinheiro, Delma colocou todos os participantes no ‘Tá com Nada’, uma versão mais restritiva da Xepa, em que os brothers têm direito apenas a arroz, feijão, café e goiabada.

Apesar da decisão, Delma não precisou cumprir a restrição alimentar e ainda escolheu dois participantes para permanecerem no grupo VIP ao seu lado: Guilherme e Vinícius. O prêmio total do programa não sofreu alterações e segue em R$ 2.535.000.