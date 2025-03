Resumo BBB 25 (11/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa após o Sincerão

Na madrugada desta terça-feira (11), os confinados do Big Brother Brasil 25 ainda repercutiram os efeitos do oitavo Sincerão da temporada, que incendiou a casa na noite de ontem. Às vésperas de mais uma eliminação, que definirá o 8º participante a deixar o reality, as tensões atingiram o pico, com embates calorosos e acusações entre os brothers e sisters.

Durante a dinâmica, cada participante precisou apontar um colega para as categorias “merece pagar pelo que fez” e “não merece estar mais” no jogo. Para justificar suas escolhas, eles tinham um minuto, enquanto o indicado tinha trinta segundos para rebater. O público, ansioso, acompanhou o embate de palavras e os jurados, formados por ex-BBBs como Anamara (BBB 10 e 13), MC Binn (BBB 24) e Sarah Andrade (BBB 21), não deixaram de fazer suas avaliações no Pipocômetro.

VEJA MAIS

'Lágrimas de crocodilo'

O destaque da noite ficou por conta do confronto entre Thamiris e Aline. A carioca escolheu a baiana como alguém que "merece pagar pelo que fez", acusando-a de questionar constantemente tudo que não saia como ela queria. Thamiris também aproveitou para reviver um episódio passado, quando Aline foi responsável por decidir quem dormiria fora da casa no jogo Pegar ou Guardar, o que gerou uma onda de críticas.

"Com lágrimas de crocodilo derramando na sua face, você me pediu desculpas por ter colocado o Vinícius, porque você disse que não sabia que a dinâmica seria daquela forma", respondeu Aline, em um tom sarcástico. As trocas de farpas entre as duas continuaram, com Aline acusando Thamiris de "se eximir da sua responsabilidade de se posicionar". A resposta da nutricionista não foi menos afiada: "Joga do seu jeito que eu jogo do meu", deixando claro que a rivalidade entre as duas segue firme.

Aline x Gracyanne

Outra disputa que deu o que falar foi entre Aline e Gracyanne. A policial militar apontou a musa fitness como a participante que “não merece estar mais” no reality, criticando a postura da sister dentro da casa. “Ela em momento nenhum teve a capacidade de assumir alguns posicionamentos e falas aqui dentro”, alfinetou Aline. Gracyanne, em sua defesa, criticou Aline por sua postura no jogo, chamando-a de "jogadora ruim" e afirmando que a baiana tem uma visão distorcida das situações.

"Além de ser planta, é péssima na argumentação também. Muito ruim, achei horrorosa. Muito fraca", rebateu Aline após o confronto, deixando claro o nível de tensão entre as duas.

Revolta de Vilma

A revolta de Vilma com Vinícius também marcou a noite, quando a sister o escolheu como alguém que "merece pagar pelo que fez". A acusação estava relacionada à atitude do baiano ao colocá-la no Castigo do Monstro, mesmo sabendo das dificuldades físicas de Vilma. "Ele me botou no Monstro sabendo que tenho limites por problemas no joelho. Não quis se comprometer com a casa", desabafou Vilma.

Entretanto, a situação acabou virando um jogo de palavras, com Vinícius dando a sua versão dos acontecimentos, tornando a discussão ainda mais acirrada.