BBB 25: Sincerão tem embate forte entre Thamiris e Aline

O Sincerão desta segunda-feira (10) começou pegando fogo na casa mais vigiada do Brasil. Semelhante a dinâmicas anteriores, o reality trouxe novamente o pipocômetro, com a participação dos ex-participantes Anamara, MC Binn e Sarah Andrade, que ficaram responsáveis por julgar a performance dos brothers no Sincerão.

VEJA MAIS

Aline foi a primeira a tomar a punição da dinâmica. Ela escolheu Thamiris como a pessoa que deveria ser punida por suas ações. No entanto, no momento de expor suas ideias, acabou não sendo muito assertiva. Os três jurados julgaram que ela pipocou.

Após Aline tomar um banho de líquido viscoso com pipoca, as duas iniciaram uma discussão acalorada. Aline chegou a chamar Thamiris de covarde, e uma pessoa que não se compromete com o jogo porque tem medo do paredão.

Em seguida, Vinicius também chamou Thamiris para o Sincerão. Durante seu discurso ele afirmou que ela não parece estar no jogo, disse que ela teria que pagar por suas atitudes, e que ela era uma pessoa falsa e sonsa. Os jurados decidiram que ele mandou bem e então foi a vez de Thamiris ser punida pelo pipocômetro.

Em seguida, Thamiris chamou Aline para a dinâmica.

Em sua fala, Thamiris chegou a dizer que gosta da Aline, e que entendia ela estar chateada por ter colocado o Vinicius no castigo do monstro. O pipocômetro decidiu que Thamiris não foi bem por não ter concatenado as ideias e ter pedido desculpas à Aline.