BBB 25: Thamiris promete expor Aline no sincerão desta segunda-feira (10/03)

O Sincerão desta segunda-feira (10), no BBB 25, promete ter fortes embates. Durante uma conversa com Maike, Thamiris revelou que vai expor um “segredo” de Aline. Vale lembrar que as duas estão no paredão.

"Eu fiquei repassando essas coisas na minha cabeça pra eu pensar em como vou verbalizar isso, na forma como eu vou falar. Porque eu acho muito importante esse ponto dela [Aline] trazer o Diego pra mim. Uma pessoa do quarto dela", iniciou a sister. "Um aliado dela", disse Maike em resposta.

Tharmiris continuou: "E da própria Delma chamá-la de problemática. E ontem quando o Tadeu falou assim, tinha palavras que se encaixavam pras pessoas certinho. E a última palavra foi problemática. Que foi a dona Delma falando pra ela, essa palavra foi pra você! Eu fiquei... mano, não é uma parada que só a gente esteja vendo. Pode ser que isso não seja motivo pra tirar da casa, mas que é uma pessoa questiona muito é um fato e acabou", afirmou a participante.

Durante toda a conversa, Maike concordou e ainda colocou mais lenha na fogueira. "E a todo momento. Acho que tem dois jeitos de questionar, você tem total direito de questionar alguma coisa. Mas não tem direito de querer escolher pela pessoa. Eu acho que questionar uma decisão, tipo 'porque você tomou essa decisão?' é diferente de 'você deveria'”, acrescentou o brother.