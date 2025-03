Resumo BBB 25 (10/03): veja o que rolou nas últimas horas na casa

O 8º Paredão do BBB 25 está formado, e após o anúncio da berlinda, a csa mais vigiada desse páis teve alguns momentos tendo. Na madrugada desta segunda-feira (10), a emparedade Thamires fez descobertas e Aline e Vínicius, que também estão no paredão, lamentaram escolhas.

CHORO

Aline e Vinícius conversam e relembram momentos de quando entraram como dupla no reality. "Dói demais, né?", começa Vinícius, ao se aproximar da policial militar. Ela pede para que ele sente do lado dela e diz: "Vini, a gente já passou por tanta coisa...".

"Agora mais essa. Já é doído quando as pessoas se conhecem aqui, imagina quando se conhecem de fora. Eu tento não ter medo de sair, mas não tem como", afirma Vinícius.

Aline chora e lamenta: "Por que a gente tinha que ir junto? Não me conformo".

DESCOBERTA

Maike conta para Thamiris que Vitória Strada votou nela, após ver na Central do Líder a função Dedo-Duro. O nadador, então, pontua que a atriz teve seus motivos e, neste caso, acredita que a maior questão é a expectativa da carioca.

"Perguntar para quê? Saber o quê? Tem coisa que eu não fico interessada em saber, de verdade", rebate a nutricionista.

"Eu perguntaria, tipo, se os moleques votassem mim, mesmo se a gente tivesse uma treta, estamos a quase 60 dias aqui juntos. Rompemos por algum motivo, eu pego o Monstro e o cara fica ali o tempo inteiro me dando força e me ajudando e aí vota em mim? Eu iria querer saber. Não é nem questão de você querer brigar, mano. É para saber mesmo", completa.

PERCEPÇÃO

Thamiris se aproxima de João Gabriel e desabafa sobre estar no paredão: "Tipo, geral vira as costas para você do nada".

"Quando aconteceram as coisas com ela, você não virou as coisas para ela", comenta o goiano. Thamiris concorda e, então, relembra tudo que aconteceu na última semana. "Eu fiquei triste, tá ligado? Tive falas que não foram legais, mas eu falei que gostava dela e tudo mais. Mas a minha questão nem é essa, a Vitória [Strada], é o contexto geral da parada. Todo mundo do nada me pegar para Cristo", comenta.

CORAGEM

Depois de descobrir que Vitória Strada votou nela, Thamiris foi até o Quarto Nordeste contar para Gracyanne Barbosa, que se mostrou surpresa com a atitude da sister.

"Cara, eu não sei, assim... vamos entender quando a gente sair. Até entendo sair daqui [do quarto] e tal, mas votar? Eu nunca teria coragem, nunca. É nossa expectativa", desabafa a musa fitness.

Thamiris concorda e diz que mudará sua postura por conta do voto. "Mas é bom que isso aconteça, porque agora eu não vou ficar atrás de ninguém, entendeu?", comenta.

"Por isso que ela está tão fria. Ela não deu um 'boa sorte' eu achei muito estranho, mas achei que ela tinha te dado. [...] Mas senti, senti falta, sabe? A única pessoa que me deu foi a Eva", encerra.

DESUNIÃO

Renata conversa com seus aliados sobre a formação paredão e descobre em quem João Pedro. O gêmeo relembra a justificativa que deu para o voto em Daniele Hypolito: "Eu falei que o meu [voto] era por questão de estratégia, também".

Renata comenta que o brother votou rapidamente e ele relembra o que disse no Confessionário: "Eu falei assim: 'Eu vou votar na Dani por...'". João Gabriel, então, interrompe o irmão ao se assustar e questiona: "Dani? Vocês votaram na Dani? Eu votei no Diego [Hypolito]", revela.

Vilma ri e afirma que também votou no brother. Ao descobrir os votos, Renata reage: "Gente... meu Deus, esse é o grupo mais desunido do programa".