Daniele Hypolito vai à 'loja misteriosa' e compra poder que impacta Paredão no 'BBB 25'

A ex-ginasta Daniele Hypolito atendeu o Big Fone no programa BBB 25 neste domingo, 9, e teve direito a ter acesso à "loja misteriosa". Lá, ela pôde escolher um entre seis poderes especiais que alteram a dinâmica do jogo.

Os benefícios disponíveis eram: Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo.

Cada um tinha um valor diferente, sendo o Poder Supremo o mais caro entre eles.

Ao chegar à loja, Daniele jogou uma bolinha que aumentava seu número de estalecas. Ela conseguiu 2 mil estalecas, somando 2 040 no total.

A ex-ginasta se mostrou indecisa sobre qual poder escolheria, mas, ao final, optou pelo Poder do Dois, que lhe dará um voto com peso dois durante a formação do paredão. O benefício valia 1 800 estalecas.

A formação da berlinda ocorre ao vivo neste domingo.

Maike é o líder e Delma venceu a Prova do Anjo e poderá imunizar um colega.