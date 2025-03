Delma vence a oitava Prova do Anjo do BBB 25 neste sábado (08)

Na tarde deste sábado (8), Delma venceu a Prova do Anjo e garantiu o direito de imunizar um participante na Formação do Paredão. Na dinâmica, disputada por oito brothers, Delma avançou até a casa 20 do tabuleiro e conquistou a vitória na décima quinta rodada.

Apesar da imunidade garantida a outro participante, a decisão de Delma pode ser anulada, caso o brother ou sister que atender ao Big Fone, que tocará na manhã de domingo (9), tenha o poder de reverter a escolha de Delma.

VEJA MAIS

A prova contou com a participação de Diego Hypolito, Delma, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinícius, Vitória Strada e Guilherme, que jogaram na seguinte ordem.

Além da imunidade, Delma também precisou indicar um participante para o Castigo do Monstro e escolheu Thamiris para o Monstro Plantão da Globo. Como parte do castigo, Thamiris terá que entrevistar os participantes pela casa e ainda perderá 300 estalecas. Agora, a expectativa segue para a formação do próximo Paredão, que promete agitar ainda mais o jogo.