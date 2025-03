Vitória Strada pede desculpa a Diego Hypolito pela dinâmica do resta um no 'BBB 25'

Depois de ter deixado Diego Hypolito ser eliminado da Prova do Líder do Big Brother Brasil 25 antes que a fase de resistência começasse, Vitória Strada pediu desculpas ao ex-ginasta na manhã desta sexta-feira, 7.



Atriz disse que Guilherme a alertou que se ela tivesse tirado um item de Maike, Diego não seria eliminado da prova: "Não me liguei mesmo e depois eu fiquei péssima porque é o tipo de coisa que eu tenho que estar ligada". E tentou se justificar, dizendo que não tinha entendido bem qual era a dinâmica da prova. Chateado, Diego apenas disse: "Tá bom."



"Uma droga quando a gente comete uns erros assim, não tem como voltar atrás", refletiu Vitória. Mais cedo, em conversa com a irmã Daniele Hypolito, Diego lamentou a atitude de Vitória: "Eu acho que não sou então um aliado da Vitória. Ela tinha a chance de me deixar na prova e optou por não deixar", disse. Daniele aconselhou-o a conversar com a atriz.



Daniele também conversou com Gracyanne Barbosa sobre a situação. "Eu só escuto, não comento nada porque ele gosta muito dela e eu sei que ela gosta muito dele, mas…", disse a ex-ginasta. "F***, né", respondeu a musa fitness.



Por sua vez, Maike diz que se sente agradecido por Vitória e diz que parte da conquista do Líder deve a ela. "Parte desse Líder é dela. (...) Ela é muito inteligente", disse o ex-atleta, que já afirmou que pretende não colocar a atriz em sua mira por esta atitude.



A situação repercutiu na web e FECHADOS COM DIEGO chegou a estar em primeiro lugar nos TTs da rede social X durante a tarde.



Relembre a dinâmica



Tudo aconteceu na primeira parte da Prova do Líder. Os participantes se dividiram em três grupos por sorteio e cada pessoa tinha três itens. Em uma dinâmica de ‘resta um’, um jogador precisava tirar um item do outro; em cada grupo, quem perdesse os três itens primeiro estava fora. Vitória não tirou um item de Maike, o que deixou Diego vulnerável para ser eliminado pelo ex-atleta, como aconteceu. Diego tem sido um dos alvos de Maike desde o início da edição do reality.



Assim como Diego, Thamiris e João Pedro também foram eliminados nesta dinâmica e não participaram da prova, que seguiu da seguinte forma: os participantes deveriam permanecer todo o tempo em cima de uma base, dentro de suas cabines. No telão, uma contagem regressiva era exibida e, quando o cronômetro zerava, a rodada começava.



Quando, a qualquer momento, o telão exibisse um alerta de tensão, os jogadores deveriam apertar o botão no alto da cabine. Os três primeiros estavam protegidos, enquanto os demais sofriam consequências. Quando o último participante a apertar o botão repetia o feito por três vezes, a base da sua cabine diminuía de tamanho. A prova contou ainda com rodadas eliminatórias aleatórias. Após 9 horas de resistência, Maike foi o campeão.



