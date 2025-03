BBB 25: Maike vence Prova do Líder e já articula próximo Paredão; saiba quem será indicado

Após conquistar a liderança do BBB 25 em uma prova de resistência que durou mais de dez horas, Maike já começou a planejar os próximos passos do jogo. Na noite desta sexta-feira (07/03), ele conversou com João Gabriel na área externa da casa e revelou sua estratégia para a formação do próximo Paredão.

Durante a conversa, Maike afirmou que pretende indicar Vinícius diretamente para a berlinda. O participante justificou sua escolha dizendo que foi indicado por ele anteriormente e quer retribuir o movimento. Além disso, ele especulou sobre a votação da casa, sugerindo que Aline, ex-dupla de Vinícius, seja o alvo de seus aliados.

"Colocar o Vinícius direto, porque ele me colocou direto no Paredão. E aí vocês vão na Aline, aí ela vai ser a mais votada da casa", declarou Maike. Ele ainda comentou que acredita que Gracyanne Barbosa e Thamiris também votarão em Aline.

Os brothers também discutiram a possibilidade de um contragolpe por parte da mais votada no Paredão. Maike levantou a hipótese de que Daniele Hypolito poderia puxar um dos gêmeos caso recebesse a maioria dos votos. No entanto, os participantes ainda não sabem que a dinâmica desta semana inclui um contragolpe do mais votado pela casa.

Ao longo da conversa, Maike ponderou sobre diferentes cenários da votação e como isso pode impactar seu grupo. "Isso que eu fiquei pensando, como eu vou salvar todo mundo? Não dá. Se eu indicar a Aline, os votos vão todos para a Renata. Você não vai receber voto, mas você pode ser puxado", analisou o Líder.

A formação do Paredão ocorrerá no domingo (10/03), quando os participantes conhecerão a nova dinâmica da semana.