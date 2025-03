Renata assume a liderança no BBB 25 e coloca seis participantes na mira; veja quem são

Após vencer a Prova do Líder no BBB 25, Renata definiu seis participantes como “alvos" para a próxima formação do Paredão. Durante o programa ao vivo desta sexta-feira (21/03), a líder escolheu Joselma, Aline, Vinícius, Vitória Strada, Daniele Hypolito e Diego Hypolito como opções para sua indicação. Com isso, um deles será indicado diretamente à berlinda.

Na noite da última quinta-feira (20/03), Renata também teve a oportunidade de escolher um participante para o grupo VIP e optou por Eva. No entanto, uma nova dinâmica de sorteio determinou que Vinícius, Guilherme e Joselma também integrassem o grupo.