Resumo BBB 25 (21/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa após a Prova do Líder

Na madrugada desta sexta-feira (21), Renata conquistou a liderança no BBB 25 e, logo após a Prova do Líder, já iniciou as estratégias para a próxima berlinda. Com o apoio de seus aliados, a sister traça cenários e define os rumos do jogo na casa mais vigiada do Brasil.

Descobertas na Central do Líder

No Apê do Líder, Renata explorou a Central do Líder e fez descobertas sobre sua trajetória no jogo. Ao verificar os votos recebidos durante a temporada, a bailarina constatou que acumulou sete votos, sendo Camilla, Gracyanne Barbosa e Thamiris as principais responsáveis.

No entanto, ao perceber que as três já foram eliminadas, Eva comemorou: "Quem mais votou... ainda bem que as três já saíram. Não tem mais como votar. A Central é demais".

Indicação ao Paredão definida

No Quarto Nordeste, Renata e seus aliados debateram sobre a próxima formação de Paredão. Questionada por João Gabriel, a nova líder confirmou que indicará Aline diretamente para a berlinda. O goiano e seu irmão, João Pedro, lembraram que ela ainda pode puxar alguém para o confronto.

Eva, preocupada com a possibilidade de ser votada pela casa, já tem uma estratégia pronta: "Se eu for pela casa, eu puxo a Dani [Daniele Hypolito] de novo".

Torta de climão no Apê do Líder

A tensão no jogo também foi notada durante a visita de Delma, Guilherme e Vinícius ao Apê do Líder. Apesar das desavenças, Delma fez questão de parabenizar Renata pela conquista. "Jogo é jogo, e o sonho de cada um é o sonho de cada um", destacou a pernambucana.

Mais tarde, Eva refletiu sobre sua relação com Delma. "Eu estava no segundo lugar do odiado dela [no último Sincerão]. 'Ah, porque, agora, declarou a guerra', eu falei: Nunca declarei guerra com nada. Eu só me afastei dela. Mas declarar guerra, voto, eu nunca tinha declarado, não", desabafou a sister.

Shipps na casa?

No Quarto Anos 50, Delma, Guilherme, Aline, Vinícius e Daniele Hypolito brincaram sobre a divisão de camas e comentaram sobre um possível romance entre Renata e Vinícius. "Segundo as pessoas, era Vini e Rê [Renata]", apontou a ginasta.

Ao ser questionado sobre o assunto, Vinícius revelou que também percebeu um clima: "Num dado momento, eu achei que era impressão minha. Aí, eu dei um passo para trás", disse o baiano.