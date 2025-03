Delma aposta tudo no 'BBB 25' e leva Poder Curinga com vantagem decisiva

A disputa pelo Poder Curinga desta semana no BBB 25 foi marcada por estratégias ousadas e lances altos. Em um leilão acirrado, Delma não hesitou em gastar todas as suas estalecas e garantiu o Poder Marreta, que pode ser decisivo na Formação do Paredão deste domingo, 23.

A dinâmica começou com o jogo Perde e Ganha, no qual os participantes tiveram a chance de aumentar ou diminuir seus saldos de estalecas antes do leilão. Delma, que começou com 2.460 estalecas, teve um grande acréscimo ao ganhar 2.000 estalecas no jogo, totalizando 4.460. Com esse saldo, ela deu o maior lance da rodada e levou o benefício.

Com o Poder Marreta em mãos, Delma poderá salvar uma das duas pessoas indicadas pelo Big Fone. O participante salvo ainda receberá imunidade, o que pode mudar completamente os rumos do jogo. O Big Fone tocará ao vivo no programa de sábado, 22, e quem atender terá a missão de indicar dois colegas ao Paredão.

A disputa pelo Poder Curinga contou com outros lances expressivos. Guilherme, que acumulou 3.050 estalecas, fez uma oferta alta, mas não foi suficiente para superar Delma. Renata, com 1.590 estalecas, e Eva, com 1.800, também participaram do leilão, mas ficaram para trás na disputa.

Veja lance a lance de cada brother pelo Poder Curinga:

Maike Saldo inicial: 810 estalecas Perde 500 no Perde e Ganha Saldo final: 310 estalecas Não participa do leilão do Poder Curinga

Vilma Saldo inicial: 690 estalecas Perde 10 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 680 estalecas Não participa do leilão do Poder Curinga

João Gabriel Saldo inicial: 720 estalecas Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 1.220 estalecas Dá lance de 1.220 estalecas pelo Poder Curinga

João Pedro Saldo inicial: 660 estalecas Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 1.160 estalecas Dá lance de 1.000 estalecas pelo Poder Curinga

Vitória Strada Saldo inicial: 830 estalecas Perde 10 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 820 estalecas Não participa do leilão do Poder Curinga

Eva Saldo inicial: 1.810 estalecas Perde 10 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 1.800 estalecas Dá lance de 1.800 estalecas pelo Poder Curinga

Daniele Hypolito Saldo inicial: 1.580 estalecas Perde 500 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 1.080 estalecas Não participa do leilão do Poder Curinga

Diego Hypolito Saldo inicial: 810 estalecas Perde 500 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 310 estalecas Não participa do leilão do Poder Curinga

Guilherme Saldo inicial: 2.550 estalecas Ganha 500 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 3.050 estalecas Dá lance de 3.050 estalecas pelo Poder Curinga

Renata Saldo inicial: 2.090 estalecas Perde 500 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 1.590 estalecas Dá lance de 1.590 estalecas pelo Poder Curinga

Delma Saldo inicial: 2.460 estalecas Ganha 2.000 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 4.460 estalecas Dá lance de 4.460 estalecas pelo Poder Curinga

Vinícius Saldo inicial: 1.260 estalecas Perde 500 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 760 estalecas Dá lance de 760 estalecas pelo Poder Curinga

Aline Saldo inicial: 870 estalecas Perde 100 estalecas no Perde e Ganha Saldo final: 770 estalecas Não participa do leilão do Poder Curinga