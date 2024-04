Reação do público ao constatar eliminação de Alane do BBB 24 viraliza na web

O mistério de Tadeu Smitch no discurso do último Paredão do BBB 24 chegou quase a enganar quem acompanhava a transmissão do programa no Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina, em Belém. A reação do público ao constatar que Alane havia sido a 21ª eliminada do programa viralizou no “X”, antigo Twitter, ainda na madrugada desta segunda-feira (15), após eliminação. Isso porque, os espectadores quase se confundiram com quem iria permanecer na casa. A disputa foi acirrada entre Isabelle e Alane, mas a amazonense levou a melhor e foi para a final.

